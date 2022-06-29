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Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022
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Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов
Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022
Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:29
2022-06-29T14:35
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны.Во вторник премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".Радев узнал о решении правительства в Мадриде, где в эти дни проходит саммит НАТО. "Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией. Надеюсь, что премьер в отставке принял это решение основываясь на солидной и достоверной информации и хорошо его обдумал – как масштаб, так и последствия", - сказал президент, слова которого приводит Болгарское национальное радио (БНР).
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в мире, москва, мадрид, нато
14:29 29.06.2022 (обновлено: 14:35 29.06.2022)
 
Президент Болгарии заявил, что не знал о высылке российских дипломатов

Президент Болгарии Радев заявил, что не знал о готовящейся высылке российских дипломатов

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны.
Во вторник премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
Радев узнал о решении правительства в Мадриде, где в эти дни проходит саммит НАТО. "Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией. Надеюсь, что премьер в отставке принял это решение основываясь на солидной и достоверной информации и хорошо его обдумал – как масштаб, так и последствия", - сказал президент, слова которого приводит Болгарское национальное радио (БНР).
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
10:13
"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов
 
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