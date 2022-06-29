https://ria.ru/20220629/bolgariya-1798916868.html

"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов

"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022

"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов

Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов. Многие пользователи портала отметили,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:13

2022-06-29T10:13

2022-06-29T10:13

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов. Многие пользователи портала отметили, что тот пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике. "Он надеется, что Америка обратит на него внимание?! Он готов на все, чтобы остаться у власти", — написал пользователь."Кирил, ты американский агент, почему бы тебе не отправиться в Канаду, шутник?", — согласился другой. "Ну не удивляйтесь, если зимой придется идти в лес за дровами! Он уничтожает все, к чему прикасается. Вот скажите, какой Болгарии смысл ухудшать отношения с Россией?" — спросил комментатор. "Надо тогда половину болгар объявить персонами нон грата", — добавил еще один пользователь. "Жуткий бардак, не знаю кто потом все исправит", — возмутился один из комментаторов. "Правительство Петкова в отставку, оно буквально ссорит нас с нашими самыми близкими людьми... русскими", — подытожили читатели.Ранее болгарский премьер-министра заявил, что 70 российских дипломатов вышлют из страны одним рейсом 3 июля за "шпионаж". В российском МИД заявили, что Москва "даст соответствующий ответ".

https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html

https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, болгария