"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов
Болгары назвали премьера Петкова американским агентом из-за высылки российских дипломатов
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов.
Многие пользователи портала отметили, что тот пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике.
Многие пользователи портала отметили, что тот пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике.
"Он надеется, что Америка обратит на него внимание?! Он готов на все, чтобы остаться у власти", — написал пользователь.
"Кирил, ты американский агент, почему бы тебе не отправиться в Канаду, шутник?", — согласился другой.
"Ну не удивляйтесь, если зимой придется идти в лес за дровами! Он уничтожает все, к чему прикасается. Вот скажите, какой Болгарии смысл ухудшать отношения с Россией?" — спросил комментатор.
"Надо тогда половину болгар объявить персонами нон грата", — добавил еще один пользователь.
"Жуткий бардак, не знаю кто потом все исправит", — возмутился один из комментаторов.
"Кирил, ты американский агент, почему бы тебе не отправиться в Канаду, шутник?", — согласился другой.
"Ну не удивляйтесь, если зимой придется идти в лес за дровами! Он уничтожает все, к чему прикасается. Вот скажите, какой Болгарии смысл ухудшать отношения с Россией?" — спросил комментатор.
"Надо тогда половину болгар объявить персонами нон грата", — добавил еще один пользователь.
"Жуткий бардак, не знаю кто потом все исправит", — возмутился один из комментаторов.
"Правительство Петкова в отставку, оно буквально ссорит нас с нашими самыми близкими людьми... русскими", — подытожили читатели.
Ранее болгарский премьер-министра заявил, что 70 российских дипломатов вышлют из страны одним рейсом 3 июля за "шпионаж". В российском МИД заявили, что Москва "даст соответствующий ответ".