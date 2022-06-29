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"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022
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"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов
"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов - РИА Новости, 29.06.2022
"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов
Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов. Многие пользователи портала отметили,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:13
2022-06-29T10:13
в мире
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болгария
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов. Многие пользователи портала отметили, что тот пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике. "Он надеется, что Америка обратит на него внимание?! Он готов на все, чтобы остаться у власти", — написал пользователь."Кирил, ты американский агент, почему бы тебе не отправиться в Канаду, шутник?", — согласился другой. "Ну не удивляйтесь, если зимой придется идти в лес за дровами! Он уничтожает все, к чему прикасается. Вот скажите, какой Болгарии смысл ухудшать отношения с Россией?" — спросил комментатор. "Надо тогда половину болгар объявить персонами нон грата", — добавил еще один пользователь. "Жуткий бардак, не знаю кто потом все исправит", — возмутился один из комментаторов. "Правительство Петкова в отставку, оно буквально ссорит нас с нашими самыми близкими людьми... русскими", — подытожили читатели.Ранее болгарский премьер-министра заявил, что 70 российских дипломатов вышлют из страны одним рейсом 3 июля за "шпионаж". В российском МИД заявили, что Москва "даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html
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в мире, россия, болгария
10:13 29.06.2022
 
"Жуткий бардак". Болгары возмутились высылкой российских дипломатов

Болгары назвали премьера Петкова американским агентом из-за высылки российских дипломатов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали решение премьер-министра Болгарии Кирила Петкова выслать 70 российских дипломатов.

Многие пользователи портала отметили, что тот пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
00:25
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
"Он надеется, что Америка обратит на него внимание?! Он готов на все, чтобы остаться у власти", — написал пользователь.

"Кирил, ты американский агент, почему бы тебе не отправиться в Канаду, шутник?", — согласился другой.

"Ну не удивляйтесь, если зимой придется идти в лес за дровами! Он уничтожает все, к чему прикасается. Вот скажите, какой Болгарии смысл ухудшать отношения с Россией?" — спросил комментатор.

"Надо тогда половину болгар объявить персонами нон грата", — добавил еще один пользователь.

"Жуткий бардак, не знаю кто потом все исправит", — возмутился один из комментаторов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 20:14
Слуцкий заявил, что решение о высылке россиян из Болгарии приняли на Западе
"Правительство Петкова в отставку, оно буквально ссорит нас с нашими самыми близкими людьми... русскими", — подытожили читатели.
Ранее болгарский премьер-министра заявил, что 70 российских дипломатов вышлют из страны одним рейсом 3 июля за "шпионаж". В российском МИД заявили, что Москва "даст соответствующий ответ".
 
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