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TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 29.06.2022
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TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь
TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 29.06.2022
TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь
Соцсеть TikTok разблокировала аккаунт Sputnik Беларусь: после сообщения о нарушении правил сообщества компания не смогла его выявить. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:08
2022-06-29T16:08
технологии
белоруссия
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соцсеть TikTok разблокировала аккаунт Sputnik Беларусь: после сообщения о нарушении правил сообщества компания не смогла его выявить.Накануне соцсеть TikTok без объяснения причин удалила аккаунт Sputnik Беларусь во второй раз. Ранее 20 июня агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Однако позже в тот же день сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора, "но не полностью". Причины удаления более 200 видео с суммарными просмотрами более 20 миллионов не комментировались и никак не объяснялись площадкой."TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь. Компания сообщила о нарушении правил сообщества, но само нарушение выявить не смогла. Аккаунт был возвращен и продолжает говорить о том, о чем другие молчат", - говорится в сообщении агентства.
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технологии, белоруссия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:08 29.06.2022
 
TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь

TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь, не выявив нарушений

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соцсеть TikTok разблокировала аккаунт Sputnik Беларусь: после сообщения о нарушении правил сообщества компания не смогла его выявить.
Накануне соцсеть TikTok без объяснения причин удалила аккаунт Sputnik Беларусь во второй раз. Ранее 20 июня агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Однако позже в тот же день сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора, "но не полностью". Причины удаления более 200 видео с суммарными просмотрами более 20 миллионов не комментировались и никак не объяснялись площадкой.
"TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь. Компания сообщила о нарушении правил сообщества, но само нарушение выявить не смогла. Аккаунт был возвращен и продолжает говорить о том, о чем другие молчат", - говорится в сообщении агентства.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:19Медиавойны
TikTok восстановил аккаунт RT DE
 
ТехнологииБелоруссияTikTokФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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