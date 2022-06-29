https://ria.ru/20220629/blokirovka-1799025278.html

TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь

TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 29.06.2022

TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь

Соцсеть TikTok разблокировала аккаунт Sputnik Беларусь: после сообщения о нарушении правил сообщества компания не смогла его выявить. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:08

2022-06-29T16:08

2022-06-29T16:08

технологии

белоруссия

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соцсеть TikTok разблокировала аккаунт Sputnik Беларусь: после сообщения о нарушении правил сообщества компания не смогла его выявить.Накануне соцсеть TikTok без объяснения причин удалила аккаунт Sputnik Беларусь во второй раз. Ранее 20 июня агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Однако позже в тот же день сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора, "но не полностью". Причины удаления более 200 видео с суммарными просмотрами более 20 миллионов не комментировались и никак не объяснялись площадкой."TikTok разблокировал аккаунт Sputnik Беларусь. Компания сообщила о нарушении правил сообщества, но само нарушение выявить не смогла. Аккаунт был возвращен и продолжает говорить о том, о чем другие молчат", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220601/rt-1792399049.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, белоруссия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)