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Западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо, заявили в РСПП

Западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо, заявили в РСПП - РИА Новости, 29.06.2022

Западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо, заявили в РСПП

Западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T05:50

2022-06-29T05:50

2022-06-29T11:26

сергей красильников

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

москва

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать тихо, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.По словам эксперта, дело доходит до комизма."Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке — парики, маски, плащи!" — заметил Красильников.На Западе сегодня идет "охота на ведьм", подчеркнул собеседник агентства."Причем, речь не о пророссийски настроенных бизнесменах, если даже кто-то был просто замечен на деловом мероприятии, легко может подвергнуться на родине критике, попасть в черные списки, вплоть, как говорится, до увольнения", — заключил вице-президент РСПП.Читайте полный текст интервью Сергея Красильникова >>

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сергей красильников, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, в мире