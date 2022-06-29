05:50 29.06.2022 (обновлено: 11:26 29.06.2022)
Западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо, заявили в РСПП
Вице-президент РСПП Красильников: западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо
Мужчина на эскалаторе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать тихо, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.
"Санкции санкциями, но никто из деловых людей Запада не желает покидать наш рынок. Скажу так, если западные компании могут не уходить из России, они не уходят, хотя находятся под жесточайшим политическим давлением со стороны Вашингтона, Брюсселя, своих правительств, наконец. <...> Чтобы дядюшка Сэм не погрозил им из-за океана пальцем, западный бизнес предпочитает в настоящее время действовать в России тихо, особо не афишируя своей деятельности", — сказал он.
По словам эксперта, дело доходит до комизма.
"Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке — парики, маски, плащи!" — заметил Красильников.
На Западе сегодня идет "охота на ведьм", подчеркнул собеседник агентства.
"Причем, речь не о пророссийски настроенных бизнесменах, если даже кто-то был просто замечен на деловом мероприятии, легко может подвергнуться на родине критике, попасть в черные списки, вплоть, как говорится, до увольнения", — заключил вице-президент РСПП.