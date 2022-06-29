https://ria.ru/20220629/armiya-1799101693.html
Отец осужденного марокканца рассказал, что сына обманом заманили в армию
Отец осужденного марокканца рассказал, что сына обманом заманили в армию - РИА Новости, 29.06.2022
Отец осужденного марокканца рассказал, что сына обманом заманили в армию
Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна Тахер Саадун в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что его сына обманом... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:34
2022-06-29T19:34
2022-06-29T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
маргарита симоньян
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна Тахер Саадун в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что его сына обманом привлекли к военной службе в украинской армии на контрактной основе.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать президенту РФ письмо, которое она дословно опубликовала. В письме отец осужденного марокканца попросил Путина посодействовать помилованию его сына.По его словам, сын приехал на Украину в 2019 году "исключительно для того, чтобы продолжать учиться". "Мой сын на протяжении трех лет, которые он провел на Украине, ездил по разным городам страны в соответствии с требованиями его учебного заведения. При этом он в силу молодости не обладал достаточным жизненным опытом и не умел правильно выбирать себе круг общения. В 2021-м ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами", - говорится в письме Саадуна, которое опубликовала Симоньян."Россия, руководствуясь гуманитарными соображениями и стремясь покончить с нацизмом, начала специальную военную операцию, чтобы спасти жителей Донбасса от кровавого произвола, которому этот регион подвергался с 2014 года. Мы даже не подозревали, что Ибрагим был переведен на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года. Для нас стало полной неожиданностью, когда мы узнали, что он сдался в плен российским военным в районе боевых действий. При этом он был одет в украинскую военную форму, а при себе у него было украинское оружие", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/pomilovanie-1799071069.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, маргарита симоньян, россия, украина, донбасс
Отец осужденного марокканца рассказал, что сына обманом заманили в армию
Отец осужденного в ДНР марокканца рассказал, что его сына обманом заманили в армию
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна Тахер Саадун в письме
президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что его сына обманом привлекли к военной службе в украинской армии на контрактной основе.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать президенту РФ письмо, которое она дословно опубликовала. В письме отец осужденного марокканца попросил Путина посодействовать помилованию его сына.
"Мой сын был хорошим юношей, который с детства полюбил Россию, поэтому он выучил русский язык. Но из-за материальных трудностей он не смог поехать на учебу в Россию", - пишет отец марокканца Саадун.
По его словам, сын приехал на Украину в 2019 году "исключительно для того, чтобы продолжать учиться". "Мой сын на протяжении трех лет, которые он провел на Украине, ездил по разным городам страны в соответствии с требованиями его учебного заведения. При этом он в силу молодости не обладал достаточным жизненным опытом и не умел правильно выбирать себе круг общения. В 2021-м ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами", - говорится в письме Саадуна, которое опубликовала Симоньян.
"Россия, руководствуясь гуманитарными соображениями и стремясь покончить с нацизмом, начала специальную военную операцию, чтобы спасти жителей Донбасса от кровавого произвола, которому этот регион подвергался с 2014 года. Мы даже не подозревали, что Ибрагим был переведен на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года. Для нас стало полной неожиданностью, когда мы узнали, что он сдался в плен российским военным в районе боевых действий. При этом он был одет в украинскую военную форму, а при себе у него было украинское оружие", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.