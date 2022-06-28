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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме готовности из-за жары
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме готовности из-за жары - РИА Новости, 28.06.2022
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме готовности из-за жары
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:57
2022-06-28T15:57
2022-06-28T15:57
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, высокая температура воздуха сохранится до конца недели."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Продолжается регулярный полив дорожного полотна и тротуаров. В ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники."В 14.00 приступили к аэрации: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Избегайте длительного пребывания на солнце и читайте наши советы, чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, а еще не забудьте позаботиться о своих питомцах", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, высокая температура воздуха сохранится до конца недели.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Уточняется, что усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики. Увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. Продолжается регулярный полив дорожного полотна и тротуаров. В ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.
"В 14.00 приступили к аэрации: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Избегайте длительного пребывания на солнце и читайте наши советы, чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, а еще не забудьте позаботиться о своих питомцах", - дополняется в сообщении.