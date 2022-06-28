Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/zerno-1798670940.html
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле
Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:55
2022-06-28T13:06
специальная военная операция на украине
экономика
россия
черное море
турция
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/43/1498714374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7e6b73df36bdbb50f13dd58c1c2946.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
россия
черное море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/43/1498714374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc0f1ed788acd6e49be72f797524df44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, черное море, турция, дмитрий песков
12:55 28.06.2022 (обновлено: 13:06 28.06.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле

Пресс-секретарь Песков заявил, что ясности по переговорам в Стамбуле насчет зерна пока нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Пшеница . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.
"Нет, ничего пока не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
7 июня, 15:02Инфографика
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЧерное мореТурцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала