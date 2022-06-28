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В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле
Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:55
2022-06-28T12:55
2022-06-28T13:06
специальная военная операция на украине
экономика
россия
черное море
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
россия
черное море
турция
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, черное море, турция, дмитрий песков
12:55 28.06.2022 (обновлено: 13:06 28.06.2022)
В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле
Пресс-секретарь Песков заявил, что ясности по переговорам в Стамбуле насчет зерна пока нет