https://ria.ru/20220628/zerno-1798670940.html

В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле

В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по зерну в Стамбуле

Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:55

2022-06-28T12:55

2022-06-28T13:06

специальная военная операция на украине

экономика

россия

черное море

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

россия

черное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, черное море, турция, дмитрий песков