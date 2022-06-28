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Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:52
2022-06-28T18:52
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.
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михаил мишустин, россия, владимир путин
18:52 28.06.2022
 
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов водных биоресурсов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.
Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.
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Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.
 
Михаил МишустинРоссияВладимир Путин
 
 
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