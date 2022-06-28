https://ria.ru/20220628/zakon-1798840980.html
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:52
2022-06-28T18:52
2022-06-28T18:52
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html
https://ria.ru/20220610/ryba-1794458123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, россия, владимир путин
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов водных биоресурсов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.
Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.
Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.
Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.