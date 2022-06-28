https://ria.ru/20220628/zakon-1798836055.html

Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК

Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложения (СЗПК) и повышение... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:29

2022-06-28T18:29

2022-06-28T18:29

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложения (СЗПК) и повышение его прозрачности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Заключить СЗПК смогут инвесторы, которые готовы вложить от 200 миллионов рублей в региональные проекты и от 750 миллионов рублей в федеральные, в зависимости от сферы деятельности. Одновременно устанавливается, что срок действия СЗПК не может превышать срок действия мер господдержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках соглашений.Закон также исключает возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет налоговых платежей организациям, заключившим СЗПК и реализующим проекты в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капитальных вложений не менее 300 миллиардов рублей, которые включены в реестр участников региональных инвестпроектов.В целях повышения прозрачности механизма СЗПК закон предусматривает проведение налогового мониторинга в отношении всех предприятий, заключивших такие соглашения. Сделать это они должны в течение трех лет с момента заключения СЗПК и на весь срок его действия. При этом РФ и регионы будут вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от участия в СЗПК в случае, если предприятия не перешли на налоговый мониторинг.Субъекты РФ сейчас не принимают участия в рассмотрении и согласовании СЗПК на этапе принятия решений. Закон наделяет их таким полномочием, позволяя региону до заключения соглашения рассмотреть заявку и подготовить заключение. Причем отрицательное заключение субъекта РФ будет основанием для незаключения такого соглашения. Это позволит субъектам более планомерно оценивать свои доходные и расходные составляющие, связанные с реализацией таких проектов, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов.Закон также уточняет состав и условия стабилизационных оговорок, благодаря которым для инвесторов на конкретный срок фиксируется уровень налогов и гарантируется неизменность законодательства. Замминистра отмечал, что из стабилизационных актов исключается утилизационный сбор, а из обязательных платежей, за счет которых возможно возмещение затрат, - акцизы на автомобили, мотоциклы и транспортный налог. При этом, по его словам, транспортный налог и вывозные таможенные пошлины будут стабилизироваться на весть срок действия СЗПК.Кроме того, разрешается при заключении СЗПК учитывать не только собственные, но и заемные средства его участников. Вместе с тем одновременно увеличивается минимальный объем капиталовложений в соответствующие сферы экономики в три раза, а для особо крупных - в два, сообщал Керефов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220628/import-1798804471.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, законодательство