https://ria.ru/20220628/vysylka-1798836275.html
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии
Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:30
2022-06-28T18:30
2022-06-28T18:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском МИД."Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.Ранее во вторник премьер Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже". Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
болгария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире, россия, санкции в отношении россии
18:30 28.06.2022 (обновлено: 18:49 28.06.2022)
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии