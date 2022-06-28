https://ria.ru/20220628/vysylka-1798836275.html

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии

Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:30

2022-06-28T18:30

2022-06-28T18:49

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

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россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском МИД."Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.Ранее во вторник премьер Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже". Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире, россия, санкции в отношении россии