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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022
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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии
Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:30
2022-06-28T18:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском МИД."Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.Ранее во вторник премьер Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже". Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире, россия, санкции в отношении россии
18:30 28.06.2022 (обновлено: 18:49 28.06.2022)
 
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии

МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона ответит на действия Болгарии, объявившей о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", заявили РИА Новости в российском МИД.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Ранее во вторник премьер Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже". Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 10:58
Митрофанова с иронией прокомментировала обвинения экс-премьера Болгарии
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияВ миреРоссияСанкции в отношении России
 
 
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