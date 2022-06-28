https://ria.ru/20220628/vsu-1798857499.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой

Украинские войска во вторник в 19.45 мск вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:17

2022-06-28T20:17

2022-06-28T20:17

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.45 мск вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.За 20 минут до этого по Ясиноватой были выпущены еще пять снарядов калибром 122 миллиметра.В 19.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив мину калибром 122 миллиметра, и применяя стрелковое оружие.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка