Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК )
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) . Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.45 мск вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
За 20 минут до этого по Ясиноватой были выпущены еще пять снарядов калибром 122 миллиметра.
В 19.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив мину калибром 122 миллиметра, и применяя стрелковое оружие.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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