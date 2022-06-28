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Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска
Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска - РИА Новости, 28.06.2022
Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска
Омские врачи, отправившиеся в командировку в Донбасс, вечером 27 июня погрузили пациентов в Луганске в боевые вертолеты Ми-8 и направились в Омск, сообщили... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T06:50
2022-06-28T06:50
2022-06-28T06:50
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ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Омские врачи, отправившиеся в командировку в Донбасс, вечером 27 июня погрузили пациентов в Луганске в боевые вертолеты Ми-8 и направились в Омск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".Сегодня рано утром врачи и пациенты прилетели в Омск. Пациентов встречали автомобили скорой помощи. Из 17 пациентов 11 не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области".Вместе ними в город вернулись главный врач "Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области" Вадим Бережной, главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов и врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.
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общество, омск, луганск, единая россия, россия, в мире
Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска
"Единая Россия": омские врачи на боевых вертолетах ми-8 вывезли 17 пациентов из Луганска