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Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска

Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска - РИА Новости, 28.06.2022

Омские врачи на боевых вертолетах вывезли 17 пациентов из Луганска

Омские врачи, отправившиеся в командировку в Донбасс, вечером 27 июня погрузили пациентов в Луганске в боевые вертолеты Ми-8 и направились в Омск, сообщили... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:50

2022-06-28T06:50

2022-06-28T06:50

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ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Омские врачи, отправившиеся в командировку в Донбасс, вечером 27 июня погрузили пациентов в Луганске в боевые вертолеты Ми-8 и направились в Омск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".Сегодня рано утром врачи и пациенты прилетели в Омск. Пациентов встречали автомобили скорой помощи. Из 17 пациентов 11 не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области".Вместе ними в город вернулись главный врач "Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области" Вадим Бережной, главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов и врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.

https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html

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общество, омск, луганск, единая россия, россия, в мире