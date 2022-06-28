https://ria.ru/20220628/ugrozy-1798662116.html

В Крыму прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Приднестровья

В Крыму прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Приднестровья - РИА Новости, 28.06.2022

В Крыму прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Приднестровья

Владимир Зеленский, угрожая непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, пытается найти крайнего в своих военных неудачах, считает крымский политический... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:30

2022-06-28T12:30

2022-06-28T12:30

в мире

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

руслан бальбек

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожая непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, пытается найти крайнего в своих военных неудачах, считает крымский политический эксперт Руслан Бальбек.Как заявил ранее Зеленский, Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы."Видимо, Зеленский ищет крайнего в своих военных неудачах. Как ему может угрожать Приднестровье, у которого даже своей армии нет, а российский контингент, находящийся там, выполняет исключительно миротворческую миссию? Это даже не грязная политика, это мерзость, которой сегодня пропитан киевский режим. Но наш контингент в Приднестровье и жителей этой республики в случае агрессии Украины мы в обиду не дадим. И Зеленский это понимает, поэтому сейчас рвет рубаху на груди, изображая из себя крутого парня. А на самом деле президент Украины - это мальчик на побегушках у больших господ коллективного Запада. Они его хвалят, даже обнимаются, но сути дела это не меняет", - заявил РИА Новости Бальбек.Зеленский озвучил угрозы в адрес Приднестровья на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220628/moldaviya-1798618014.html

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, приднестровская молдавская республика, руслан бальбек