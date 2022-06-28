В Крыму прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Приднестровья
Эксперт Бальбек назвал угрозы Зеленского в адрес Приднестровья попыткой найти крайнего
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожая непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, пытается найти крайнего в своих военных неудачах, считает крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
Как заявил ранее Зеленский, Киев получает "неприятные сигналы" и готов ответить ударом, если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы.
"Видимо, Зеленский ищет крайнего в своих военных неудачах. Как ему может угрожать Приднестровье, у которого даже своей армии нет, а российский контингент, находящийся там, выполняет исключительно миротворческую миссию? Это даже не грязная политика, это мерзость, которой сегодня пропитан киевский режим. Но наш контингент в Приднестровье и жителей этой республики в случае агрессии Украины мы в обиду не дадим. И Зеленский это понимает, поэтому сейчас рвет рубаху на груди, изображая из себя крутого парня. А на самом деле президент Украины - это мальчик на побегушках у больших господ коллективного Запада. Они его хвалят, даже обнимаются, но сути дела это не меняет", - заявил РИА Новости Бальбек.
Зеленский озвучил угрозы в адрес Приднестровья на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.