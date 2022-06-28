Рейтинг@Mail.ru
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ubiystva-1798600144.html
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов - РИА Новости, 28.06.2022
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов
Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T06:26
2022-06-28T12:26
специальная военная операция на украине
джо байден
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, приводятся слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.Посол добавил, что "безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием" закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. По его мнению, правящие круги в Вашингтоне "по-прежнему неспособны трезво оценивать всю опасность своих шагов"."Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами", — отметил дипломат.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда пришлись на период с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации.Россия ранее направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798564944.html
украина
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, в мире, анатолий антонов, вашингтон
06:26 28.06.2022 (обновлено: 12:26 28.06.2022)
 
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов

Посол России в Вашингтоне Антонов уличил США в подталкивании Киева к массовым убийствам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, приводятся слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

"Администрация наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения", — подчеркнул Антонов.

Посол добавил, что "безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием" закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. По его мнению, правящие круги в Вашингтоне "по-прежнему неспособны трезво оценивать всю опасность своих шагов".
"Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами", — отметил дипломат.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:40Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне признали прогресс России в Донбассе
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда пришлись на период с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации.
Россия ранее направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 20:47
"Суровые реалии". В США предложили Киеву пойти на территориальные уступки
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОВ миреАнатолий АнтоновВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала