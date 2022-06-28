06:26 28.06.2022 (обновлено: 12:26 28.06.2022)
США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов
Посол России в Вашингтоне Антонов уличил США в подталкивании Киева к массовым убийствам
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, приводятся слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.
"Администрация наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения", — подчеркнул Антонов.
Посол добавил, что "безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием" закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. По его мнению, правящие круги в Вашингтоне "по-прежнему неспособны трезво оценивать всю опасность своих шагов".
"Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами", — отметил дипломат.
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда пришлись на период с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации.
Россия ранее направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.