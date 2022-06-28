https://ria.ru/20220628/ubiystva-1798600144.html

США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов

США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов - РИА Новости, 28.06.2022

США подталкивают Киев к массовым убийствам населения, заявил Антонов

Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:26

2022-06-28T06:26

2022-06-28T12:26

специальная военная операция на украине

джо байден

сергей лавров

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россия

сша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, приводятся слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Telegram-канале дипмиссии.Посол добавил, что "безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием" закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. По его мнению, правящие круги в Вашингтоне "по-прежнему неспособны трезво оценивать всю опасность своих шагов"."Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами", — отметил дипломат.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда пришлись на период с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации.Россия ранее направила всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20220627/donbass-1798530487.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798564944.html

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джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, в мире, анатолий антонов, вашингтон