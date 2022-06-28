https://ria.ru/20220628/tranzit-1798675774.html

Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД

Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022

Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в европейской... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:06

2022-06-28T13:06

2022-06-28T13:35

специальная военная операция на украине

россия

в мире

литва

калининградская область

антон алиханов

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в европейской политике."Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности Литва, говорят другое, внутри политики, не выражая плюрализм или какое-то политическое многообразие, а выполняя заказ, просто на противоречии интересам Европы, говорят совершенно оторванные от реальности вещи", - добавила она."Вырабатываются ответные меры. Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое есовское единство, им придется все-таки свою позицию выработать, это безусловно", - добавила Захарова. Она отметила, что "собирает пазл" из заявлений Литвы и Брюсселя, противоречащих друг другу, относительно транзита.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, литва, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии