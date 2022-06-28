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Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022
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Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД
Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022
Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в европейской... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:06
2022-06-28T13:35
специальная военная операция на украине
россия
в мире
литва
калининградская область
антон алиханов
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в европейской политике."Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности Литва, говорят другое, внутри политики, не выражая плюрализм или какое-то политическое многообразие, а выполняя заказ, просто на противоречии интересам Европы, говорят совершенно оторванные от реальности вещи", - добавила она."Вырабатываются ответные меры. Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое есовское единство, им придется все-таки свою позицию выработать, это безусловно", - добавила Захарова. Она отметила, что "собирает пазл" из заявлений Литвы и Брюсселя, противоречащих друг другу, относительно транзита.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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россия, в мире, литва, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
13:06 28.06.2022 (обновлено: 13:35 28.06.2022)
 
Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград, заявили в МИД

Захарова: ситуация с транзитом в Калининград показала отсутствие единства в политике ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в европейской политике.
"Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
"Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности Литва, говорят другое, внутри политики, не выражая плюрализм или какое-то политическое многообразие, а выполняя заказ, просто на противоречии интересам Европы, говорят совершенно оторванные от реальности вещи", - добавила она.
"Вырабатываются ответные меры. Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое есовское единство, им придется все-таки свою позицию выработать, это безусловно", - добавила Захарова. Она отметила, что "собирает пазл" из заявлений Литвы и Брюсселя, противоречащих друг другу, относительно транзита.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 21:28
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЛитваКалининградская областьАнтон АлихановЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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