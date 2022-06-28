https://ria.ru/20220628/tekhnoprom-1798653630.html

В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков

В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков - РИА Новости, 28.06.2022

В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков

IX Международный форум технологического развития "Технопром-2022" в августе включит в свою программу сразу девять тематических треков, сообщила журналистам во... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:04

2022-06-28T12:04

2022-06-28T12:04

технологии

новосибирская область

российская академия наук

дмитрий чернышенко

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/59/1558805921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65dbe6a9b1a9be42d0f099330db3e11.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. IX Международный форум технологического развития "Технопром-2022" в августе включит в свою программу сразу девять тематических треков, сообщила журналистам во вторник замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова."Технопром" включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – "Технологический суверенитет и устойчивое развитие России", – рассказала она.Программа форума включит девять треков: "Актуальные вопросы научно-технологической политики", "Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи", "Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика", "Агротехнологии и продовольственная безопасность", "Старт Десятилетия науки и технологий в России", "Медицина высоких технологий и качество жизни", "Научно-технологическая и производственная кооперация", "Цифровые технологии в новой реальности", "Кадры для научно-технологического прорыва", "Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность".Оргкомитет форума в этом году возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На пленарном заседании в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России. Форум пройдет в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".Ирина Мануйлова подчеркнула, что на форуме также предлагается обсудить возможности институтов, национальных проектов, роль науки и научных организаций, системы Российской академии наук, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны.В "Технопроме-2022" предполагается участие руководителей ведущих федеральных министерств, представителей госкорпораций, институтов развития, технологических компаний. Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, Сибирское отделение РАН.

https://ria.ru/20210825/tekhnoprom-1747167955.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, новосибирская область, российская академия наук, дмитрий чернышенко, новосибирск