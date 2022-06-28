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В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков - РИА Новости, 28.06.2022
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В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков
В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков - РИА Новости, 28.06.2022
В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков
IX Международный форум технологического развития "Технопром-2022" в августе включит в свою программу сразу девять тематических треков, сообщила журналистам во... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:04
2022-06-28T12:04
технологии
новосибирская область
российская академия наук
дмитрий чернышенко
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. IX Международный форум технологического развития "Технопром-2022" в августе включит в свою программу сразу девять тематических треков, сообщила журналистам во вторник замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова."Технопром" включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – "Технологический суверенитет и устойчивое развитие России", – рассказала она.Программа форума включит девять треков: "Актуальные вопросы научно-технологической политики", "Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи", "Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика", "Агротехнологии и продовольственная безопасность", "Старт Десятилетия науки и технологий в России", "Медицина высоких технологий и качество жизни", "Научно-технологическая и производственная кооперация", "Цифровые технологии в новой реальности", "Кадры для научно-технологического прорыва", "Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность".Оргкомитет форума в этом году возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На пленарном заседании в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России. Форум пройдет в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".Ирина Мануйлова подчеркнула, что на форуме также предлагается обсудить возможности институтов, национальных проектов, роль науки и научных организаций, системы Российской академии наук, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны.В "Технопроме-2022" предполагается участие руководителей ведущих федеральных министерств, представителей госкорпораций, институтов развития, технологических компаний. Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, Сибирское отделение РАН.
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технологии, новосибирская область, российская академия наук, дмитрий чернышенко, новосибирск
12:04 28.06.2022
 
В Новосибирске на форуме "Технопром-2022" будет девять тематических треков

Замгубернатора Мануйлова назвала девять треков форума "Технопром-2022" в Новосибирске

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкНа Международном форуме технологического развития "Технопром" в МВК "Новосибирск экспоцентр"
На Международном форуме технологического развития Технопром в МВК Новосибирск экспоцентр - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
На Международном форуме технологического развития "Технопром" в МВК "Новосибирск экспоцентр". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. IX Международный форум технологического развития "Технопром-2022" в августе включит в свою программу сразу девять тематических треков, сообщила журналистам во вторник замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
"Технопром" включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – "Технологический суверенитет и устойчивое развитие России", – рассказала она.
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Программа форума включит девять треков: "Актуальные вопросы научно-технологической политики", "Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи", "Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика", "Агротехнологии и продовольственная безопасность", "Старт Десятилетия науки и технологий в России", "Медицина высоких технологий и качество жизни", "Научно-технологическая и производственная кооперация", "Цифровые технологии в новой реальности", "Кадры для научно-технологического прорыва", "Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность".
Оргкомитет форума в этом году возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На пленарном заседании в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России. Форум пройдет в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".
Ирина Мануйлова подчеркнула, что на форуме также предлагается обсудить возможности институтов, национальных проектов, роль науки и научных организаций, системы Российской академии наук, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны.
В "Технопроме-2022" предполагается участие руководителей ведущих федеральных министерств, представителей госкорпораций, институтов развития, технологических компаний. Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, Сибирское отделение РАН.
 
ТехнологииНовосибирская областьРоссийская академия наукДмитрий ЧернышенкоНовосибирск
 
 
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