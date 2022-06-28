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Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана - РИА Новости, 28.06.2022
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана
Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:29
2022-06-28T05:29
2022-06-28T05:29
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АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации."В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", — отметил президент.По словам Токаева, "перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана"."Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", — добавил глава государства.
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в мире, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана
Президент Казахстана Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет страны
АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.
"Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире", — отметил Токаев в поздравлении, опубликованном его пресс-службой.
По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации.
"В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", — отметил президент.
По словам Токаева, "перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана".
"Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", — добавил глава государства.