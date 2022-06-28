https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html

Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана

Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана - РИА Новости, 28.06.2022

Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана

Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:29

2022-06-28T05:29

2022-06-28T05:29

в мире

касым-жомарт токаев

алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации."В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", — отметил президент.По словам Токаева, "перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана"."Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20220615/kazakhstan-1795397319.html

алма-ата

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в мире, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан