Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана - РИА Новости, 28.06.2022
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана
Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:29
2022-06-28T05:29
в мире
касым-жомарт токаев
алма-ата
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg
АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации."В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", — отметил президент.По словам Токаева, "перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана"."Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20220615/kazakhstan-1795397319.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21e3f4904928a198a2dc3f0a470b0f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан
05:29 28.06.2022
 
Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана

Президент Казахстана Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.

"Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире", — отметил Токаев в поздравлении, опубликованном его пресс-службой.

По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации.
"В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", — отметил президент.
По словам Токаева, "перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана".
"Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", — добавил глава государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:44
Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала