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В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов - РИА Новости, 28.06.2022
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В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов
В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов - РИА Новости, 28.06.2022
В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов
Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявил председатель... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:34
2022-06-28T14:34
россия
госдума рф
василий пискарев
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими."Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.В отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа, пояснил парламентарий.Законопроектом предусматривается, что оператором системы с наделением соответствующими полномочиями станет Минюст России, а на проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год, сообщили в комитете.
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россия, госдума рф, василий пискарев, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:34 28.06.2022
 
В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов

Депутат ГД Пискарев: банк данных экстремистских материалов повысит эффективность следствия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими.
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"Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.
В отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа, пояснил парламентарий.
Законопроектом предусматривается, что оператором системы с наделением соответствующими полномочиями станет Минюст России, а на проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год, сообщили в комитете.
 
РоссияГосдума РФВасилий ПискаревМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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