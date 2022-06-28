https://ria.ru/20220628/sledstvie-1798714137.html

В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов

В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов - РИА Новости, 28.06.2022

В Госдуме отметили необходимость создания банка экстремистских материалов

Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявил председатель... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:34

2022-06-28T14:34

2022-06-28T14:34

россия

госдума рф

василий пискарев

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими."Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.В отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа, пояснил парламентарий.Законопроектом предусматривается, что оператором системы с наделением соответствующими полномочиями станет Минюст России, а на проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год, сообщили в комитете.

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, василий пискарев, министерство юстиции рф (минюст россии)