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Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
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Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине
Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине
Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:36
2022-06-28T17:36
в мире
сербия
белград (город)
сша
александр вучич
россия
украина
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по диверсификации источников энергоснабжения республики.Вучич во вторник принял Хилла в своей резиденции в Белграде. Стороны обсудили политическое и экономическое сотрудничество Сербии и США, в том числе инвестиции американских компаний, евроинтеграцию Белграда и переговоры сербского руководства с косовоалбанскими властями в Приштине."Президент Вучич поблагодарил посла Хилла за поддержку, которую его страна оказывает усилиям Сербии по диверсификации источников энергии, собеседники согласились в том, что необходимо еще сильнее стараться, чтобы Сербия получила доступ к энергетическим проектам, над которыми сейчас идет работа", - говорится в сообщении."От Сербии ожидаем четкую позицию по соблюдению международного права и осуждению российской агрессии на Украину, как и полной приверженности реформам в области верховенства закона и в других областях, необходимых для прогресса на европейском пути", - цитирует администрация Вучича американского посла. Сербский лидер перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе 23 июня заявлял, что время давления на свободные и независимые государства прошло.Ранее Вучич говорил, что Белград готов в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович рассказала в начале июня, что Сербия планирует с 2023 года получать 40% необходимого ей газа через Болгарию из Азербайджана и других источников, помимо России, которая сейчас является единственным поставщиком газа в страну.
https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html
https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html
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в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
17:36 28.06.2022
 
Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине

Посол США в Белграде Хилл призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине

© Depositphotos / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по диверсификации источников энергоснабжения республики.
Вучич во вторник принял Хилла в своей резиденции в Белграде. Стороны обсудили политическое и экономическое сотрудничество Сербии и США, в том числе инвестиции американских компаний, евроинтеграцию Белграда и переговоры сербского руководства с косовоалбанскими властями в Приштине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 14:11
Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии
"Президент Вучич поблагодарил посла Хилла за поддержку, которую его страна оказывает усилиям Сербии по диверсификации источников энергии, собеседники согласились в том, что необходимо еще сильнее стараться, чтобы Сербия получила доступ к энергетическим проектам, над которыми сейчас идет работа", - говорится в сообщении.
"От Сербии ожидаем четкую позицию по соблюдению международного права и осуждению российской агрессии на Украину, как и полной приверженности реформам в области верховенства закона и в других областях, необходимых для прогресса на европейском пути", - цитирует администрация Вучича американского посла. Сербский лидер перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе 23 июня заявлял, что время давления на свободные и независимые государства прошло.
Ранее Вучич говорил, что Белград готов в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович рассказала в начале июня, что Сербия планирует с 2023 года получать 40% необходимого ей газа через Болгарию из Азербайджана и других источников, помимо России, которая сейчас является единственным поставщиком газа в страну.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 15:53
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине
 
В миреСербияБелград (город)СШААлександр ВучичРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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