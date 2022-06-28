Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине
Посол США в Белграде Хилл призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине
Вид на Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по диверсификации источников энергоснабжения республики.
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"Президент Вучич поблагодарил посла Хилла за поддержку, которую его страна оказывает усилиям Сербии по диверсификации источников энергии, собеседники согласились в том, что необходимо еще сильнее стараться, чтобы Сербия получила доступ к энергетическим проектам, над которыми сейчас идет работа", - говорится в сообщении.
"От Сербии ожидаем четкую позицию по соблюдению международного права и осуждению российской агрессии на Украину, как и полной приверженности реформам в области верховенства закона и в других областях, необходимых для прогресса на европейском пути", - цитирует администрация Вучича американского посла. Сербский лидер перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе 23 июня заявлял, что время давления на свободные и независимые государства прошло.
Ранее Вучич говорил, что Белград готов в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович рассказала в начале июня, что Сербия планирует с 2023 года получать 40% необходимого ей газа через Болгарию из Азербайджана и других источников, помимо России, которая сейчас является единственным поставщиком газа в страну.