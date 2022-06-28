https://ria.ru/20220628/serbiya-1798813722.html

Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине

Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине - РИА Новости, 28.06.2022

Посол США призвал Вучича яснее осудить действия России на Украине

Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:36

2022-06-28T17:36

2022-06-28T17:36

в мире

сербия

белград (город)

сша

александр вучич

россия

украина

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Посол США Кристофер Хилл призвал президента Сербии Александра Вучича более четко осудить военную спецоперацию России на Украине и поддержал усилия по диверсификации источников энергоснабжения республики.Вучич во вторник принял Хилла в своей резиденции в Белграде. Стороны обсудили политическое и экономическое сотрудничество Сербии и США, в том числе инвестиции американских компаний, евроинтеграцию Белграда и переговоры сербского руководства с косовоалбанскими властями в Приштине."Президент Вучич поблагодарил посла Хилла за поддержку, которую его страна оказывает усилиям Сербии по диверсификации источников энергии, собеседники согласились в том, что необходимо еще сильнее стараться, чтобы Сербия получила доступ к энергетическим проектам, над которыми сейчас идет работа", - говорится в сообщении."От Сербии ожидаем четкую позицию по соблюдению международного права и осуждению российской агрессии на Украину, как и полной приверженности реформам в области верховенства закона и в других областях, необходимых для прогресса на европейском пути", - цитирует администрация Вучича американского посла. Сербский лидер перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе 23 июня заявлял, что время давления на свободные и независимые государства прошло.Ранее Вучич говорил, что Белград готов в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович рассказала в начале июня, что Сербия планирует с 2023 года получать 40% необходимого ей газа через Болгарию из Азербайджана и других источников, помимо России, которая сейчас является единственным поставщиком газа в страну.

https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html

https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр