https://ria.ru/20220628/selkhozzhivotnye-1798841788.html

Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:54

2022-06-28T18:54

2022-06-28T18:54

владимир путин

владимир бурматов

общество

россия

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

животные

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Цель закона - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например, кошки и собаки).В рамках второго чтения Госдума отклонила поправку депутатов Владимира Бурматова и Ивана Лоора, согласно которой маркирование и учет животных, не относящихся к сельхозживотным и принадлежащих гражданам, а также диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, осуществляются на добровольной основе.Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года. При этом Госдума рекомендовала кабмину проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.В пояснительной записке к документу указывалась ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка - 14-20 рублей за единицу, ее установка - 50-70 рублей; подкожный микрочип - 90-140 рублей за единицу, его установка - 50-100 рублей; болюс - 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей; татуирование и таврение - 200-500 рублей; кольцо - 5-10 рублей, кольцевание - 20-50 рублей; ошейник - 150-250 рублей за единицу.

https://ria.ru/20220530/nauka-1791749059.html

https://ria.ru/20220330/markirovka-1780871011.html

https://ria.ru/20211101/pitomtsy-1757137969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, владимир бурматов, общество, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), животные