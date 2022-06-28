https://ria.ru/20220628/sankt-peterburg-1798731268.html

В Петербурге посчитали туристов

В Петербурге посчитали туристов - РИА Новости, 28.06.2022

В Петербурге посчитали туристов

Санкт-Петербург с начала года посетили уже более 3,7 миллиона туристов, ожидается, что по итогам 2022 года город примет до семи миллионов гостей, сообщил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:38

2022-06-28T18:38

2022-06-28T18:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетили уже более 3,7 миллиона туристов, ожидается, что по итогам 2022 года город примет до семи миллионов гостей, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев."По оценкам экспертов, сейчас Санкт-Петербург входит в топ-3 самых привлекательных городов России по соотношению цена-качество. За шесть месяцев 2022 года зафиксировано относительное увеличение зарубежного турпотока, несмотря на нарушение логистики, вызванное санкционным давлением, — сказал он на заседании городского правительства.— К нам в небольшом количестве приезжают иностранные гости — за первое полугодие город принял 130 тысяч иностранных туристов, что на 62 процента превышает аналогичный показатель 2021 года". По его словам, город ставит перед собой задачу: пять-шесть миллионов путешественников – это минимум для этого года. "Мы понимаем, что делать. Мы считаем для себя приоритетный вариант развития отрасли с увеличением турпотока до семи миллионов туристов в этом году", – добавил Корнеев.Он отметил, что при непростых внешних условиях в прошлом и в этом году была сохранена положительная динамика и обеспечены устойчивые показатели сферы туризма."Он является неотъемлемой частью экономической жизни города, одним из его локомотивов. Приезжающий в наш город гость стимулирует работу большого количества секторов экономики. За прошедший год туризм принес городу 233,9 миллиарда рублей, в том числе 26,8 миллиарда – в виде налоговых поступлений в бюджет. Туристская отрасль – это генератор сохранения рабочих мест, в том числе для молодежи", – сказал глава комитета.На заседании городского правительства были рассмотрены и утверждены ключевые целевые показатели госпрограммы "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" в 2021 году, а также обсуждались предварительные результаты развития отрасли в этом году.Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Северная столица наращивает туристический поток, который сократился в пандемийные годы. В 2021 году город посетили 6,1 миллиона человек."Очень показателен этот год. На майские праздники в городе побывали 560 тысяч гостей. Благодаря предпринимаемым усилиям Петербург остается одним из самых привлекательных направлений для путешествий в России", – сказал Беглов.Отмечается, что Северная столица восстанавливает эти туристские потоки после пандемии примерно в два раза быстрее, чем большинство других мировых столиц.По словам Беглова, Санкт-Петербург стал первым регионом в стране, в котором разработаны комплексные меры поддержки туризма. Они включают все инструменты, в частности, налоговые льготы и прямую финансовую поддержку. Губернатор отметил, что комплекс предпринятых комплексных мер позволяет сохранять занятость, кадровый потенциал и инфраструктуру индустрии, не прерывать развитие отрасли. В частности, к июню 2022 года уже прошли процедуру классификации и были открыты еще пять гостиниц – в дополнение к новым отелям, появившимся в 2021 году. В этом году фонд города увеличился более чем на тысячу номеров.

https://ria.ru/20220624/peterburg-1797918296.html

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Лана Баева

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