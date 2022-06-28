17:38 28.06.2022 (обновлено: 19:51 28.06.2022)
Минфин США расширил санкции против "Ростеха"
Минфин США расширил санкции против "Ростеха", разрешив сделки с ним до 11 августа
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкции и ограничения против государственной корпорации "Ростех" и дочерних предприятий компании, разрешив проводить сделки с ними до 11 августа 2022 года, говорится в опубликованных во вторник материалах министерства финансов США.
"Блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие "Ростеху", даже если они не идентифицированы Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)", - сообщает Минфин.
Генеральная лицензия ведомства предусматривает, что все сделки с российской госкорпорацией и её дочерними предприятиями должны быть завершены до 11 августа, говорится в документе финансового ведомства.
"Сегодняшнее действие было основано на предыдущем включении некоторых активов "Ростеха" в санкционные списки в последние месяцы и предыдущем добавлении "Ростеха" к секторальным санкциями OFAC", - отметили в американском Минфине.
Под новый пакет санкций, в частности, попали "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и все организации, принадлежащие ей на пятьдесят и более процентов, "Туполев" и "Иркут" с их дочерними предприятиями, "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", холдинги "Технодинамика" и "Росэлектроника" с дочерними предприятиями, концерн "Автоматика", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания и другие компании.
В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в США или во владении лиц из США, будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на пятьдесят и более процентов, также блокируются. Также запрещается любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.
США ввели санкции в отношении корпорации "Ростех" еще в 2014 году в рамках секторальных санкций против оборонного комплекса США.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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