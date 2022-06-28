https://ria.ru/20220628/rostekh-1798814416.html

Минфин США расширил санкции против "Ростеха"

Минфин США расширил санкции против "Ростеха" - РИА Новости, 28.06.2022

Минфин США расширил санкции против "Ростеха"

Соединенные Штаты расширили санкции и ограничения против государственной корпорации "Ростех" и дочерних предприятий компании, разрешив проводить сделки с ними... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:38

2022-06-28T17:38

2022-06-28T19:51

экономика

россия

сша

министерство финансов сша

ростех

санкции

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкции и ограничения против государственной корпорации "Ростех" и дочерних предприятий компании, разрешив проводить сделки с ними до 11 августа 2022 года, говорится в опубликованных во вторник материалах министерства финансов США.Генеральная лицензия ведомства предусматривает, что все сделки с российской госкорпорацией и её дочерними предприятиями должны быть завершены до 11 августа, говорится в документе финансового ведомства."Сегодняшнее действие было основано на предыдущем включении некоторых активов "Ростеха" в санкционные списки в последние месяцы и предыдущем добавлении "Ростеха" к секторальным санкциями OFAC", - отметили в американском Минфине.Под новый пакет санкций, в частности, попали "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и все организации, принадлежащие ей на пятьдесят и более процентов, "Туполев" и "Иркут" с их дочерними предприятиями, "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", холдинги "Технодинамика" и "Росэлектроника" с дочерними предприятиями, концерн "Автоматика", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания и другие компании.В результате введенных санкций вся собственность и активы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в США или во владении лиц из США, будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на пятьдесят и более процентов, также блокируются. Также запрещается любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям.США ввели санкции в отношении корпорации "Ростех" еще в 2014 году в рамках секторальных санкций против оборонного комплекса США.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798848994.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, министерство финансов сша, ростех, санкции