https://ria.ru/20220628/raskhody-1798817249.html

В Ярославской области увеличат расходы на социальную сферу

В Ярославской области увеличат расходы на социальную сферу - РИА Новости, 28.06.2022

В Ярославской области увеличат расходы на социальную сферу

Депутаты Ярославской облдумы поддержали изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год, согласно которым увеличатся доходы бюджета, что позволит увеличить РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:46

2022-06-28T17:46

2022-06-28T18:16

ярославская область

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутаты Ярославской облдумы поддержали изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год, согласно которым увеличатся доходы бюджета, что позволит увеличить расходы на соцсферу, строительство и благоустройство, сообщает правительство региона.Поправки в бюджет были внесены по инициативе врио губернатора Михаила Евраева."Проект закона подготовлен в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной частей областного бюджета, в том числе с учетом решений федеральных органов государственной власти. Доходы областного бюджета на 2022 год увеличиваются на 596,8 миллиона рублей", - цитирует директора областного департамента финансов Алексея Долгова пресс-служба правительства региона. По словам Долгова, в общей сложности доходы составят более 100 миллиардов рублей.По данным правительства региона, на 364,4 миллиона рублей увеличиваются доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Кроме того, учитываются безвозмездные поступления из федерального бюджета – 232,4 миллиона рублей. Из них 174 миллиона рублей будет направлено на сокращение доли загрязненных сточных вод, а 58,4 миллиона рублей – на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере соцобслуживания.Расходы бюджета увеличиваются аналогично доходам – на 596,8 миллиона рублей, отмечается областное правительство.Так, на предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере спорта выделено 101,7 миллиона рублей. На приобретение спортивного оборудования в школу олимпийского резерва по легкой атлетике и адаптивному спорту будет выделено 3 миллиона рублей. Дополнительное материальное поощрение в размере 16 миллионов рублей получат спортсмены Ярославской области и их тренеры, занявшие призовые места на XXIV зимних Олимпийских играх, информирует правительство региона. На восстановление и обновление экспозиции музея "Космос", где произошел пожар, планируется направить 25 миллионов рублей, еще 8,2 миллиона рублей направят на дополнительные ремонтно-реставрационные работы в будущем "Доме актера"."Средства будут направлены и на другие расходы в социальной сфере, сфере туризма, культуры, военно-патриотического воспитания, содействия занятости инвалидов и так далее", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20220616/predpriyatie-1795859457.html

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ярославская область

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ярославская область, общество