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Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами - РИА Новости, 28.06.2022
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Новости Подмосковья
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Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами
Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами - РИА Новости, 28.06.2022
Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами
Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:18
2022-06-28T19:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госстройнадзор
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства.По его словам, в рамках улучшения инвестиционного климата, власти области отменили бесполезные и излишние проверки."Мы дали возможность бизнесу взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Несомненно, это более удобно и экономит массу времени. В таком формате у нас уже доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса, на очереди остальные. А очный визит инспектора на стройплощадку заменяет облет квадрокоптером. Результат: за год количество очных проверок сократилось на треть - было 3800, стало 2700", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, госстройнадзор, общество
19:18 28.06.2022
 

Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства.
"Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было – сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем", - сказал Воробьев.
По его словам, в рамках улучшения инвестиционного климата, власти области отменили бесполезные и излишние проверки.
"Мы дали возможность бизнесу взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Несомненно, это более удобно и экономит массу времени. В таком формате у нас уже доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса, на очереди остальные. А очный визит инспектора на стройплощадку заменяет облет квадрокоптером. Результат: за год количество очных проверок сократилось на треть - было 3800, стало 2700", - добавил Воробьев.
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:45Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГосстройнадзорОбщество
 
 
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