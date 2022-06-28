https://ria.ru/20220628/proverki-1798846665.html

Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами

Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами - РИА Новости, 28.06.2022

Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами

Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:18

2022-06-28T19:18

2022-06-28T19:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

госстройнадзор

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства.По его словам, в рамках улучшения инвестиционного климата, власти области отменили бесполезные и излишние проверки."Мы дали возможность бизнесу взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Несомненно, это более удобно и экономит массу времени. В таком формате у нас уже доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса, на очереди остальные. А очный визит инспектора на стройплощадку заменяет облет квадрокоптером. Результат: за год количество очных проверок сократилось на треть - было 3800, стало 2700", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797512062.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, госстройнадзор, общество