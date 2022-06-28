Губернатор Подмосковья сообщил о сокращении проверок надзорными органами
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Количество очных проверок предприятий Московской области надзорными органами сократилось на треть, сообщает пресс-служба облправительства.
"Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было – сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем", - сказал Воробьев.
По его словам, в рамках улучшения инвестиционного климата, власти области отменили бесполезные и излишние проверки.
"Мы дали возможность бизнесу взаимодействовать с надзорными органами дистанционно - через региональные госуслуги. Несомненно, это более удобно и экономит массу времени. В таком формате у нас уже доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса, на очереди остальные. А очный визит инспектора на стройплощадку заменяет облет квадрокоптером. Результат: за год количество очных проверок сократилось на треть - было 3800, стало 2700", - добавил Воробьев.