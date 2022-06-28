https://ria.ru/20220628/protesty-1798816850.html
В Эквадоре при нападении протестующих на военный конвой погиб солдат
В Эквадоре при нападении протестующих на военный конвой погиб солдат - РИА Новости, 28.06.2022
В Эквадоре при нападении протестующих на военный конвой погиб солдат
Протестующие в Эквадоре совершили очередное нападение на конвой под охраной военных, один солдат погиб и еще 12 человек получили ранения, сообщают власти... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:45
2022-06-28T17:45
2022-06-28T17:45
в мире
гильермо лассо
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Протестующие в Эквадоре совершили очередное нападение на конвой под охраной военных, один солдат погиб и еще 12 человек получили ранения, сообщают власти страны.В пятницу, 24 июня, сообщалось о нападении на конвой с продовольствием, в результате которого пострадали 17 военных. В ночь на вторник в эквадорской Амазонии нападению подверглась колонна автоцистерн."Я выражаю свою солидарность с семьей Хосе Чимарро. Военный этим утром был убит агрессивными протестующими, которые напали на конвой с горючим", - написал в Twitter глава МВД Патрисио Каррильо.Глава экстренной службы ECU911 Хуан Сапата в эфире телеканала Teleamazonas сообщил о 12 пострадавших, в том числе военных и полицейских.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.Президент страны Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.
https://ria.ru/20220627/ekvador-1798290677.html
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в мире, гильермо лассо, эквадор
В Эквадоре при нападении протестующих на военный конвой погиб солдат
Протестующие в Эквадоре вновь напали на конвой под охраной военных, один солдат погиб
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Протестующие в Эквадоре совершили очередное нападение на конвой под охраной военных, один солдат погиб и еще 12 человек получили ранения, сообщают власти страны.
В пятницу, 24 июня, сообщалось о нападении на конвой с продовольствием, в результате которого пострадали 17 военных. В ночь на вторник в эквадорской Амазонии нападению подверглась колонна автоцистерн.
"Я выражаю свою солидарность с семьей Хосе Чимарро. Военный этим утром был убит агрессивными протестующими, которые напали на конвой с горючим", - написал в Twitter глава МВД Патрисио Каррильо.
Глава экстренной службы ECU911 Хуан Сапата в эфире телеканала Teleamazonas сообщил о 12 пострадавших, в том числе военных и полицейских.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора
(La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.
Президент страны Гильермо Лассо
в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.