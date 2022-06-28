10:46 28.06.2022 (обновлено: 10:51 28.06.2022)
Экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки
Экс-начальник УГИБДД по Тюменской области Селюнин получил 4,5 года колонии за взятки
Молоток судьи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 28 июн - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина к 4,5 годам колонии общего режима за взятки, полученные за сдачу экзаменов на права.
Селюнин признан виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).
"Суд лишил Александра Селюнина свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом 2 500 000 рублей. Отбывать наказание Селюнин будет в ИК общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 4 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. Суд также лишил Селюнина звания полковника полиции, взыскал с него в доход РФ 543 тысячи рублей и сохранил арест, наложенный на автомобиль Skoda 2018 года выпуска.
Следствием и судом установлено, что с июня по ноябрь 2020 года подсудимый, будучи начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области, через своего близкого знакомого организовал во дворе своего дома строительство придомового комплекса. В качестве оплаты строительных работ он использовал деньги, полученные в виде взяток за сдачу иностранцами теоретических и практических экзаменов на водительские права независимо от фактического результата. По данным СК, общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый и адвокат уже заявили о намерении подать апелляцию.