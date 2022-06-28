https://ria.ru/20220628/prigovor-1798626015.html

Экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки

Экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 28.06.2022

Экс-начальник тюменской ГИБДД получил 4,5 года колонии за взятки

Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина к 4,5 годам колонии общего режима за взятки, полученные за сдачу РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:46

2022-06-28T10:46

2022-06-28T10:51

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 28 июн - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина к 4,5 годам колонии общего режима за взятки, полученные за сдачу экзаменов на права.Селюнин признан виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе), а также 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя)."Суд лишил Александра Селюнина свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом 2 500 000 рублей. Отбывать наказание Селюнин будет в ИК общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 4 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. Суд также лишил Селюнина звания полковника полиции, взыскал с него в доход РФ 543 тысячи рублей и сохранил арест, наложенный на автомобиль Skoda 2018 года выпуска.Следствием и судом установлено, что с июня по ноябрь 2020 года подсудимый, будучи начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области, через своего близкого знакомого организовал во дворе своего дома строительство придомового комплекса. В качестве оплаты строительных работ он использовал деньги, полученные в виде взяток за сдачу иностранцами теоретических и практических экзаменов на водительские права независимо от фактического результата. По данным СК, общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый и адвокат уже заявили о намерении подать апелляцию.

https://ria.ru/20220530/izyatie-1791792658.html

https://ria.ru/20220622/srok-1797197394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюменская область, россия