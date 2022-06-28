https://ria.ru/20220628/politika-1798780624.html

Эксперт обвинил Париж в нарушении норм дипломатического протокола

Эксперт обвинил Париж в нарушении норм дипломатического протокола - РИА Новости, 28.06.2022

Эксперт обвинил Париж в нарушении норм дипломатического протокола

Публикация расшифровки разговора президентов без разрешения всех сторон - несоблюдение нормальных дипломатических отношений, заявил РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:50

2022-06-28T16:50

2022-06-28T16:50

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россия

франция

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Публикация расшифровки разговора президентов без разрешения всех сторон - несоблюдение нормальных дипломатических отношений, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.Ранее французская сторона обнародовала в документальном фильме расшифровку разговора президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона."Они прекрасно знают, что любую расшифровку переговоров можно публиковать при согласии стороны, с которой ты разговаривал… Есть международный принцип, если его нарушают, то это говорит о том, что они не соблюдают сегодня нормальных дипломатических отношений", - сообщил Шевченко и добавил, что не может комментировать ситуацию с расшифровкой разговора Путина и Макрона, так как не знает подробностей.Он отметил, что во время президентства Бориса Ельцина, когда он возглавлял протокол, документы согласовывались со всеми странами."Я готовил переписки Бориса Николаевича, и мы каждый документ со всеми странами согласовывали… Об этом даже никто не помышлял, это хамство и нарушение протокольной этики, и никто на это не шел. Если бы было опубликовано, поднялся бы шум и дошло бы до больших конфликтов. Я этого не помню", - сообщил Шевченко на вопрос, позволительна ли была такая практика ранее.В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции. Передача будет показана в четверг 30 июня в 22.15 мск на телеканале France 2.В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему "наплевать" на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретится с Байденом в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке разговор иногда проходил в напряженном тоне.

https://ria.ru/20220625/makron-1798117862.html

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, борис ельцин, донецкая народная республика