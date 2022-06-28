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СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше - РИА Новости, 28.06.2022
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СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше
СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше
Президент США Джо Байден готовится объявить о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше, а также о переменах в развертывании сил в странах Балтии,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:19
2022-06-28T02:16
в мире
джо байден
сша
вашингтон
нато
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше, а также о переменах в развертывании сил в странах Балтии, сообщает NBC News.Как говорится в сообщении, перемены в размещении сил США могут коснуться Литвы, Латвии и Эстонии. Источники телеканала отмечают, что в случае отправки в регион новых сил на более постоянной основе, их количество будет минимальным. В Польше на более постоянной основе могут остаться несколько сотен американских военнослужащих, говорится в сообщении.Байден отправится на саммит НАТО в Испанию во вторник после участия в мероприятиях G7.
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в мире, джо байден, сша, вашингтон, нато, g7, польша, литва
01:19 28.06.2022 (обновлено: 02:16 28.06.2022)
 
СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше

NBC News: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше, а также о переменах в развертывании сил в странах Балтии, сообщает NBC News.

"Находясь в Европе на саммите НАТО, президент Байден планирует объявить о продлении присутствия некоторых дополнительных сил США в Польше и переменах в развертывании в нескольких странах Балтии", — сообщает телеканал со ссылкой на действующих чиновников Пентагона, бывших представителей администрации и европейского чиновника.

Как говорится в сообщении, перемены в размещении сил США могут коснуться Литвы, Латвии и Эстонии. Источники телеканала отмечают, что в случае отправки в регион новых сил на более постоянной основе, их количество будет минимальным. В Польше на более постоянной основе могут остаться несколько сотен американских военнослужащих, говорится в сообщении.
Байден отправится на саммит НАТО в Испанию во вторник после участия в мероприятиях G7.
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