https://ria.ru/20220628/politika-1798592233.html

СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше

СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше - РИА Новости, 28.06.2022

СМИ: Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше

Президент США Джо Байден готовится объявить о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше, а также о переменах в развертывании сил в странах Балтии,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T01:19

2022-06-28T01:19

2022-06-28T02:16

в мире

джо байден

сша

вашингтон

нато

g7

польша

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd89265f57882e5896af8f5972119a6e.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше, а также о переменах в развертывании сил в странах Балтии, сообщает NBC News.Как говорится в сообщении, перемены в размещении сил США могут коснуться Литвы, Латвии и Эстонии. Источники телеканала отмечают, что в случае отправки в регион новых сил на более постоянной основе, их количество будет минимальным. В Польше на более постоянной основе могут остаться несколько сотен американских военнослужащих, говорится в сообщении.Байден отправится на саммит НАТО в Испанию во вторник после участия в мероприятиях G7.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

сша

вашингтон

польша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, вашингтон, нато, g7, польша, литва