https://ria.ru/20220628/plazma-1798738754.html

Путин подписал закон о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

Путин подписал закон о возможностях передачи плазмы крови для лекарств - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:32

2022-06-28T15:32

2022-06-28T15:32

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в законы о донорстве крови и ее компонентов и о государственно-частном партнерстве в РФ. Предусматривается введение механизма передачи плазмы крови для производства лекарств в целях увеличения объема отечественного производства лекарственных препаратов из плазмы, отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам.Согласно закону, плазма крови может быть передана "для производства лекарственных средств не только медицинским организациям, но и производителям лекарственных средств, не относящимся к медицинским организациям". Правила передачи донорской крови и ее компонентов производителю, а также компенсации расходов на выполнение работ по их заготовке входят в полномочия правительства РФ.Также закон запрещает включать негосударственные медицинские организации в перечень субъектов обращения донорской крови. Как ранее отмечали авторы закона, это необходимо для исключения риска коммерциализации деятельности по заготовке и хранению донорской крови, сохранения госмонополии на нее, а также для обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов."Возможное ослабление регуляторной нагрузки, во-первых, не позволит обеспечить равный, справедливый и недискриминационный доступ граждан к медицинской помощи с использованием донорской крови и ее компонентов в случае оттока безвозмездных доноров в донорство на платной основе... что практически ликвидирует безвозмездное донорство, во-вторых, создаст риск раскоординации и нарушения единства организации и управления службой крови", - говорилось в пояснительной записке.Помимо этого, в целях контроля над обращением плазмы, используемой в качестве фармацевтической субстанции, документ сохраняет запрет на продажу в другие государства донорской крови и ее компонентов, а также вводит запрет на вывоз из РФ фармацевтических субстанций из плазмы крови, полученных в пределах России.

https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798467142.html

https://ria.ru/20220627/farmkompanii-1798444655.html

https://ria.ru/20220627/lekarstva-1798577706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин