https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798861800.html

Молдавия хочет усилить армию западным вооружением

Молдавия хочет усилить армию западным вооружением - РИА Новости, 28.06.2022

Молдавия хочет усилить армию западным вооружением

Молдавия планирует модернизировать армию и получить от западных партнеров средства для защиты воздушного пространства, а также защиту от танков, заявил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:37

2022-06-28T20:37

2022-06-28T20:37

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Молдавия планирует модернизировать армию и получить от западных партнеров средства для защиты воздушного пространства, а также защиту от танков, заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа."Мы не вооружаемся, мы модернизируемся - это разные вещи, у нас советское оборудование, подходящее более под стратегии XX века,.. поэтому еще в 2018 году в стратегию национальной обороны были вписаны планы по модернизации армии, чтобы была обеспечена ее мобильность, увеличен уровень огня, обеспечена защита против танков и защита воздушного пространства", - заявил Мижа в эфире телеканала TVR Moldova.По его словам, у Молдавии нет военной промышленности, поэтому страна вынуждена обращаться за помощью к Западу."В условиях, когда бюджет министерства обороны составляет около 50 миллионов долларов, внешняя помощь на 40 и 7 миллионов евро является существенной. Нужно понимать, что помощь будет двусторонней – от стран, у которых есть военное производство", - добавил Мижа.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html

https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798480028.html

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в мире, лиз трасс, шарль мишель, андрей руденко, великобритания, россия, нато, евросовет, молдавия