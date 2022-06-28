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Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798706171.html
Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон
Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон - РИА Новости, 28.06.2022
Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон
Страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:22
2022-06-28T14:33
в мире
украина
g7
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр, владимир путин, сергей лавров, россия, нато
14:22 28.06.2022 (обновлено: 14:33 28.06.2022)
 
Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон

Президент Макрон: страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, а не для атаки

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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