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Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон

Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон - РИА Новости, 28.06.2022

Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны, заявил Макрон

Страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:22

2022-06-28T14:22

2022-06-28T14:33

в мире

украина

g7

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр, владимир путин, сергей лавров, россия, нато