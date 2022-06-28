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Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220628/ochistka-1798799987.html
Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей
Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2022
Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей
Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:17
2022-06-28T17:17
липецкая область
липецкая область
липецкий район
дон
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку притока Дона – реки Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, дополнительное финансирование позволит завершить работы до конца года и расчистить 8,5 километров русла реки Дон и его притока Быстрая Сосна."В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать", – сказала Артамонов.В областном управлении экологии и природных ресурсов отметили, что Липецкая область является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов". Помимо Дона и Быстрой Сосны в этом году в области будут расчищены водоемы в Долгоруковском, Краснинском и Липецком районах, а также капитально отремонтированы гидротехнические сооружения в Воловском, Долгоруковском и Тербунском районах.
https://ria.ru/20211210/raschistka-1763164174.html
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липецкая область, липецкий район, дон, игорь артамонов
17:17 28.06.2022
 

Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку притока Дона – реки Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, дополнительное финансирование позволит завершить работы до конца года и расчистить 8,5 километров русла реки Дон и его притока Быстрая Сосна.
"В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать", – сказала Артамонов.
В областном управлении экологии и природных ресурсов отметили, что Липецкая область является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов". Помимо Дона и Быстрой Сосны в этом году в области будут расчищены водоемы в Долгоруковском, Краснинском и Липецком районах, а также капитально отремонтированы гидротехнические сооружения в Воловском, Долгоруковском и Тербунском районах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:26Липецкая область
В 2022 году в Липецкой области начнется масштабная расчистка реки Дон
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкий районДонИгорь Артамонов
 
 
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