Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку притока Дона – реки Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, дополнительное финансирование позволит завершить работы до конца года и расчистить 8,5 километров русла реки Дон и его притока Быстрая Сосна.
"В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать", – сказала Артамонов.
В областном управлении экологии и природных ресурсов отметили, что Липецкая область является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов". Помимо Дона и Быстрой Сосны в этом году в области будут расчищены водоемы в Долгоруковском, Краснинском и Липецком районах, а также капитально отремонтированы гидротехнические сооружения в Воловском, Долгоруковском и Тербунском районах.
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