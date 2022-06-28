https://ria.ru/20220628/ochistka-1798799987.html

Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей

Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2022

Липецкая область на расчистку притока Дона получит 30 миллионов рублей

Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:17

2022-06-28T17:17

2022-06-28T17:17

липецкая область

липецкая область

липецкий район

дон

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Липецкая область в рамках нацпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" дополнительно получит 30 миллионов рублей на расчистку притока Дона – реки Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, дополнительное финансирование позволит завершить работы до конца года и расчистить 8,5 километров русла реки Дон и его притока Быстрая Сосна."В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать", – сказала Артамонов.В областном управлении экологии и природных ресурсов отметили, что Липецкая область является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов". Помимо Дона и Быстрой Сосны в этом году в области будут расчищены водоемы в Долгоруковском, Краснинском и Липецком районах, а также капитально отремонтированы гидротехнические сооружения в Воловском, Долгоруковском и Тербунском районах.

https://ria.ru/20211210/raschistka-1763164174.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецкий район, дон, игорь артамонов