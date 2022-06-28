https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798619550.html

В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов

В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов - РИА Новости, 28.06.2022

В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов

На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако фиксируется продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:21

2022-06-28T10:21

2022-06-28T10:21

технологии

россия

европа

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

северная америка

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако фиксируется продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако система мониторинга штаба фиксирует продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются", - сказано в сообщении.В министерстве уточнили, что атаки ведутся из стран Европы, Северной Америки и Западной Украины. IT-службы предпринимают все необходимые меры по блокировке входящего вредоносного трафика из зарубежных стран - это позволило обеспечить стабильную работу информационных ресурсов российских университетов.

https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html

россия

европа

северная америка

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технологии, россия, европа, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), северная америка