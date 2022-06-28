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В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов - РИА Новости, 28.06.2022
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В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов
В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов - РИА Новости, 28.06.2022
В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов
На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако фиксируется продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:21
2022-06-28T10:21
технологии
россия
европа
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако фиксируется продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако система мониторинга штаба фиксирует продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются", - сказано в сообщении.В министерстве уточнили, что атаки ведутся из стран Европы, Северной Америки и Западной Украины. IT-службы предпринимают все необходимые меры по блокировке входящего вредоносного трафика из зарубежных стран - это позволило обеспечить стабильную работу информационных ресурсов российских университетов.
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технологии, россия, европа, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), северная америка
10:21 28.06.2022
 
В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов

Минобрнауки: сайты вузов работают штатно, однако фиксируется продолжение DDos-атак

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник за ноутбуком
Сотрудник за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако фиксируется продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако система мониторинга штаба фиксирует продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются", - сказано в сообщении.
В министерстве уточнили, что атаки ведутся из стран Европы, Северной Америки и Западной Украины. IT-службы предпринимают все необходимые меры по блокировке входящего вредоносного трафика из зарубежных стран - это позволило обеспечить стабильную работу информационных ресурсов российских университетов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 13:25
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
 
ТехнологииРоссияЕвропаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Северная Америка
 
 
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