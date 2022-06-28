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Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет
Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет - РИА Новости, 28.06.2022
Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет
Вопрос о переносе учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:24
2022-06-28T09:24
2022-06-28T09:24
общество
россия
школа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о переносе учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Так вопрос не обсуждается", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли переноситься учебный год в приграничных с Украиной территориях.
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общество, россия, школа
Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет
Кравцов: перенос учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается