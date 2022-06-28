https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798610894.html

Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет

Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет - РИА Новости, 28.06.2022

Кравцов: переноса учебного года в областях на границе с Украиной не будет

Вопрос о переносе учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:24

2022-06-28T09:24

2022-06-28T09:24

общество

россия

школа

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о переносе учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Так вопрос не обсуждается", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли переноситься учебный год в приграничных с Украиной территориях.

https://ria.ru/20220621/flag-1797048039.html

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общество, россия, школа