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В Новороссийске объявили режим ЧС - РИА Новости, 28.06.2022
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В Новороссийске объявили режим ЧС
В Новороссийске объявили режим ЧС - РИА Новости, 28.06.2022
В Новороссийске объявили режим ЧС
Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:13
2022-06-28T10:44
происшествия
новороссийск
великая отечественная война (1941-1945)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
черное море
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ходе планового обследования, он будет уничтожен на месте, следует из постановления администрации города Новороссийска."Двадцать седьмого июня в зоне безопасности выносного причального устройства… морского терминала КТК был идентифицирован взрывоопасный предмет... Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06.00 часов по 17.00 часов 29 и 30 июня 2022 года", - говорится в документе.Найденный предмет - глубоководный минный защитник модификации 1943 года (фугас). Также в постановлении указано, что в Новороссийске с 18 часов 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС.Ранее КТК объявлял, что плановое обследование акватории его причала на Чёрном море пройдет с 15 по 25 июня. В Минэнерго РФ сообщили, что дообследование продлится до 5 июля, в этот период нефть будет отгружаться только с одного из трех выносных причалов, но все заявки грузоотправителей будут выполнены.Консорциум пояснял, что в рамках программы планового ремонта и замены выносных причальных устройств планируется проведение работ на дне. Но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы необходимо обследовать и устранить "остаточную минную опасность".
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новороссийск
черное море
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происшествия, новороссийск, великая отечественная война (1941-1945), министерство энергетики рф (минэнерго россии), черное море
10:13 28.06.2022 (обновлено: 10:44 28.06.2022)
 
В Новороссийске объявили режим ЧС

В Новороссийске объявили режим ЧС из-за найденного фугаса образца 1943 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ходе планового обследования, он будет уничтожен на месте, следует из постановления администрации города Новороссийска.
"Двадцать седьмого июня в зоне безопасности выносного причального устройства… морского терминала КТК был идентифицирован взрывоопасный предмет... Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06.00 часов по 17.00 часов 29 и 30 июня 2022 года", - говорится в документе.
Найденный предмет - глубоководный минный защитник модификации 1943 года (фугас). Также в постановлении указано, что в Новороссийске с 18 часов 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС.
Ранее КТК объявлял, что плановое обследование акватории его причала на Чёрном море пройдет с 15 по 25 июня. В Минэнерго РФ сообщили, что дообследование продлится до 5 июля, в этот период нефть будет отгружаться только с одного из трех выносных причалов, но все заявки грузоотправителей будут выполнены.
Консорциум пояснял, что в рамках программы планового ремонта и замены выносных причальных устройств планируется проведение работ на дне. Но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы необходимо обследовать и устранить "остаточную минную опасность".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:20
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
 
ПроисшествияНовороссийскВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Черное море
 
 
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