https://ria.ru/20220628/novorossiysk-1798618370.html

В Новороссийске объявили режим ЧС

В Новороссийске объявили режим ЧС - РИА Новости, 28.06.2022

В Новороссийске объявили режим ЧС

Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:13

2022-06-28T10:13

2022-06-28T10:44

происшествия

новороссийск

великая отечественная война (1941-1945)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

черное море

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ходе планового обследования, он будет уничтожен на месте, следует из постановления администрации города Новороссийска."Двадцать седьмого июня в зоне безопасности выносного причального устройства… морского терминала КТК был идентифицирован взрывоопасный предмет... Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06.00 часов по 17.00 часов 29 и 30 июня 2022 года", - говорится в документе.Найденный предмет - глубоководный минный защитник модификации 1943 года (фугас). Также в постановлении указано, что в Новороссийске с 18 часов 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС.Ранее КТК объявлял, что плановое обследование акватории его причала на Чёрном море пройдет с 15 по 25 июня. В Минэнерго РФ сообщили, что дообследование продлится до 5 июля, в этот период нефть будет отгружаться только с одного из трех выносных причалов, но все заявки грузоотправителей будут выполнены.Консорциум пояснял, что в рамках программы планового ремонта и замены выносных причальных устройств планируется проведение работ на дне. Но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы необходимо обследовать и устранить "остаточную минную опасность".

https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html

новороссийск

черное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, великая отечественная война (1941-1945), министерство энергетики рф (минэнерго россии), черное море