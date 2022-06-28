10:13 28.06.2022 (обновлено: 10:44 28.06.2022)
В Новороссийске объявили режим ЧС
В Новороссийске объявили режим ЧС из-за найденного фугаса образца 1943 года
Новороссийск. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывоопасный предмет (ВОП) времён Второй мировой войны, фугасный минный защитник образца 1943 года, обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ходе планового обследования, он будет уничтожен на месте, следует из постановления администрации города Новороссийска.
"Двадцать седьмого июня в зоне безопасности выносного причального устройства… морского терминала КТК был идентифицирован взрывоопасный предмет... Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06.00 часов по 17.00 часов 29 и 30 июня 2022 года", - говорится в документе.
Найденный предмет - глубоководный минный защитник модификации 1943 года (фугас). Также в постановлении указано, что в Новороссийске с 18 часов 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС.
Ранее КТК объявлял, что плановое обследование акватории его причала на Чёрном море пройдет с 15 по 25 июня. В Минэнерго РФ сообщили, что дообследование продлится до 5 июля, в этот период нефть будет отгружаться только с одного из трех выносных причалов, но все заявки грузоотправителей будут выполнены.
Консорциум пояснял, что в рамках программы планового ремонта и замены выносных причальных устройств планируется проведение работ на дне. Но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы необходимо обследовать и устранить "остаточную минную опасность".