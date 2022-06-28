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НАТО планировала увеличивать контингент до саммита в Мадриде, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022
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НАТО планировала увеличивать контингент до саммита в Мадриде, заявил Лавров
НАТО планировала увеличивать контингент до саммита в Мадриде, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022
НАТО планировала увеличивать контингент до саммита в Мадриде, заявил Лавров
Анонсированное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планировалось альянсом независимо от того, что примут на саммите в Мадриде, заявил глава МИД РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:48
2022-06-28T15:52
в мире
сергей лавров
нато
россия
мадрид
москва
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Анонсированное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планировалось альянсом независимо от того, что примут на саммите в Мадриде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается планов, которые готовятся к саммиту НАТО, объявить нас угрозой, Китай объявить системным вызовом - они любят играть в слова, но от этого суть не изменяется. Давным-давно до всех созывов саммита НАТО Россия была объявлена врагом в тех или иных выражениях, но Россия была объявлена врагом, причем если послушать заявления западных политиков, она объявлена врагом просто потому что она не хочет соглашаться с неолиберальным миропорядком, который США, подчинив себе весь западный мир без исключения, навязывают всем остальным под лозунгом миропорядка основанного на правилах", - сказал Лавров журналистам по итогам Совещания Министров иностранных дел прикаспийских государств."Поэтому для нас это неудивительно. И ничего нового это не привнесет в практическую политику Соединенных Штатов и их сателлитов то анонсированное увеличение на восточном фланге НАТО вооруженных сил, по-моему, там до 200 тысяч или еще больше военнослужащих, это планировалось независимо от того, что будет записано в документах, которые примут в Мадриде. Это было анонсировано достаточно давно. Это продолжение той самой неприемлемой, нарушающей все прежние договоренности, обещания, линии НАТО на освоение на территории бывшего Советского союза, линии на приближение Альянса, его военной инфраструктуры вплотную к российским границам", - пояснил министр.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220628/ssha-1798735403.html
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в мире, сергей лавров, нато, россия, мадрид, москва
15:48 28.06.2022 (обновлено: 15:52 28.06.2022)
 
НАТО планировала увеличивать контингент до саммита в Мадриде, заявил Лавров

Лавров: в НАТО планировали увеличивать контингент независимо от решений саммита в Мадриде

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Анонсированное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планировалось альянсом независимо от того, что примут на саммите в Мадриде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается планов, которые готовятся к саммиту НАТО, объявить нас угрозой, Китай объявить системным вызовом - они любят играть в слова, но от этого суть не изменяется. Давным-давно до всех созывов саммита НАТО Россия была объявлена врагом в тех или иных выражениях, но Россия была объявлена врагом, причем если послушать заявления западных политиков, она объявлена врагом просто потому что она не хочет соглашаться с неолиберальным миропорядком, который США, подчинив себе весь западный мир без исключения, навязывают всем остальным под лозунгом миропорядка основанного на правилах", - сказал Лавров журналистам по итогам Совещания Министров иностранных дел прикаспийских государств.
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"Поэтому для нас это неудивительно. И ничего нового это не привнесет в практическую политику Соединенных Штатов и их сателлитов то анонсированное увеличение на восточном фланге НАТО вооруженных сил, по-моему, там до 200 тысяч или еще больше военнослужащих, это планировалось независимо от того, что будет записано в документах, которые примут в Мадриде. Это было анонсировано достаточно давно. Это продолжение той самой неприемлемой, нарушающей все прежние договоренности, обещания, линии НАТО на освоение на территории бывшего Советского союза, линии на приближение Альянса, его военной инфраструктуры вплотную к российским границам", - пояснил министр.
Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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