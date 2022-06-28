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На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.06.2022
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На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.06.2022
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции
Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:17
2022-06-28T08:17
происшествия
рубцовск
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции ради ограбления, сообщает во вторник СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 24 июня на одной из улиц указанного города ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи мужчина подошел к молодой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая смогла убежать."Спустя несколько минут злоумышленник увидел шедшую навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись, он вытащил нож и стал требовать от женщины передать ему деньги. Не растерявшись, сотрудница полиции сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции. По приметам подозреваемый был задержан", - сообщили в следственном управлении.По ходатайству следователя СК суд в отношении рецидивиста избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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рубцовск
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происшествия, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край
08:17 28.06.2022
 
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции

СК в Рубцовске завел дело после нападения рецидивиста с ножом на сотрудницу полиции

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции ради ограбления, сообщает во вторник СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 24 июня на одной из улиц указанного города ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи мужчина подошел к молодой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая смогла убежать.
"Спустя несколько минут злоумышленник увидел шедшую навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись, он вытащил нож и стал требовать от женщины передать ему деньги. Не растерявшись, сотрудница полиции сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции. По приметам подозреваемый был задержан", - сообщили в следственном управлении.
По ходатайству следователя СК суд в отношении рецидивиста избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРубцовскСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский край
 
 
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