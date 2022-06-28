https://ria.ru/20220628/napadenie-1798605727.html

На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции

На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.06.2022

На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции

Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:17

2022-06-28T08:17

2022-06-28T08:17

происшествия

рубцовск

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции ради ограбления, сообщает во вторник СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 24 июня на одной из улиц указанного города ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи мужчина подошел к молодой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая смогла убежать."Спустя несколько минут злоумышленник увидел шедшую навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись, он вытащил нож и стал требовать от женщины передать ему деньги. Не растерявшись, сотрудница полиции сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции. По приметам подозреваемый был задержан", - сообщили в следственном управлении.По ходатайству следователя СК суд в отношении рецидивиста избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220627/moskva-1798575701.html

рубцовск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край