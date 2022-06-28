https://ria.ru/20220628/napadenie-1798605727.html
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.06.2022
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции
Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:17
2022-06-28T08:17
2022-06-28T08:17
происшествия
рубцовск
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи СК России в городе Рубцовске Алтайского края возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который с ножом напал на сотрудницу полиции ради ограбления, сообщает во вторник СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 24 июня на одной из улиц указанного города ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи мужчина подошел к молодой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая смогла убежать."Спустя несколько минут злоумышленник увидел шедшую навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись, он вытащил нож и стал требовать от женщины передать ему деньги. Не растерявшись, сотрудница полиции сумела привлечь внимание прохожих и вызвать наряд полиции. По приметам подозреваемый был задержан", - сообщили в следственном управлении.По ходатайству следователя СК суд в отношении рецидивиста избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220627/moskva-1798575701.html
рубцовск
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край
На Алтае завели дело после нападения на сотрудницу полиции
СК в Рубцовске завел дело после нападения рецидивиста с ножом на сотрудницу полиции