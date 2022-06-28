https://ria.ru/20220628/nakazanie-1798628654.html

Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления

Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления - РИА Новости, 28.06.2022

Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления

Нужно поменять отношение к наказанию за экономические преступления, они должны наказываться экономическим рычагом, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:58

2022-06-28T10:58

2022-06-28T12:01

общество

экономика

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поменять отношение к наказанию за экономические преступления, они должны наказываться экономическим рычагом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мне кажется, нужно вообще поменять отношение к наказанию за экономические преступления. Экономические преступления экономическим же рычагом должны наказываться в отличие от насильственных преступлений", - сообщила омбудсмен на заседании фракции КПРФ.Также она отметила, что система наказания - "очень важная тема, которая требует концептуального подхода".Кроме того, на предложение депутатов об объявлении амнистии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне Москалькова ответила, что она "за любой гуманный акт"."По поводу амнистии, я за любой гуманный акт. Последние амнистии у нас были очень малочисленные, формальные", - добавила Москалькова и отметила, что инициатива должна идти от депутатов, поскольку амнистия объявляется постановлением Государственной Думы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, экономика, татьяна москалькова, россия