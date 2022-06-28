https://ria.ru/20220628/nakazanie-1798628654.html
Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления
Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления - РИА Новости, 28.06.2022
Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления
Нужно поменять отношение к наказанию за экономические преступления, они должны наказываться экономическим рычагом, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:58
2022-06-28T10:58
2022-06-28T12:01
общество
экономика
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поменять отношение к наказанию за экономические преступления, они должны наказываться экономическим рычагом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мне кажется, нужно вообще поменять отношение к наказанию за экономические преступления. Экономические преступления экономическим же рычагом должны наказываться в отличие от насильственных преступлений", - сообщила омбудсмен на заседании фракции КПРФ.Также она отметила, что система наказания - "очень важная тема, которая требует концептуального подхода".Кроме того, на предложение депутатов об объявлении амнистии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне Москалькова ответила, что она "за любой гуманный акт"."По поводу амнистии, я за любой гуманный акт. Последние амнистии у нас были очень малочисленные, формальные", - добавила Москалькова и отметила, что инициатива должна идти от депутатов, поскольку амнистия объявляется постановлением Государственной Думы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, экономика, татьяна москалькова, россия
10:58 28.06.2022 (обновлено: 12:01 28.06.2022)
Москалькова призвала пересмотреть наказание за экономические преступления
Москалькова призвала наказывать за экономические преступления экономическими способами
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поменять отношение к наказанию за экономические преступления, они должны наказываться экономическим рычагом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мне кажется, нужно вообще поменять отношение к наказанию за экономические преступления. Экономические преступления экономическим же рычагом должны наказываться в отличие от насильственных преступлений", - сообщила омбудсмен на заседании фракции КПРФ.
Также она отметила, что система наказания - "очень важная тема, которая требует концептуального подхода".
Кроме того, на предложение депутатов об объявлении амнистии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне Москалькова
ответила, что она "за любой гуманный акт".
"По поводу амнистии, я за любой гуманный акт. Последние амнистии у нас были очень малочисленные, формальные", - добавила Москалькова и отметила, что инициатива должна идти от депутатов, поскольку амнистия объявляется постановлением Государственной Думы.