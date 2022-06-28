https://ria.ru/20220628/moskalkova-1798618478.html

Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины

Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины - РИА Новости, 28.06.2022

Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой способствовать... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:16

2022-06-28T10:16

2022-06-28T10:55

россия

общество

татьяна москалькова

украина

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой способствовать возвращению 77 удерживаемых граждан РФ на кораблях на Украине."Я просила (МККК) о возвращении, об оказании содействия, посещении 77 моряков восьми кораблей, которые сегодня удерживаются третий месяц без каких-либо законных оснований на территории Украины в Измаиле. Причем там есть и женщины, и мужчины, и большинству за 60 лет. Они испытывают сложности вызова врача, им вообще нельзя выходить на берег, стоят вооруженные люди на берегу, у кораблей", - сообщила Москалькова в ходе заседания фракции КПРФ.В мае омбудсмен сообщала, что на что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.

https://ria.ru/20220627/plennye-1798353551.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

россия, общество, татьяна москалькова, украина