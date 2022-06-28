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Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины - РИА Новости, 28.06.2022
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Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины
Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой способствовать... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:16
2022-06-28T10:55
россия
общество
татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой способствовать возвращению 77 удерживаемых граждан РФ на кораблях на Украине."Я просила (МККК) о возвращении, об оказании содействия, посещении 77 моряков восьми кораблей, которые сегодня удерживаются третий месяц без каких-либо законных оснований на территории Украины в Измаиле. Причем там есть и женщины, и мужчины, и большинству за 60 лет. Они испытывают сложности вызова врача, им вообще нельзя выходить на берег, стоят вооруженные люди на берегу, у кораблей", - сообщила Москалькова в ходе заседания фракции КПРФ.В мае омбудсмен сообщала, что на что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.
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россия, общество, татьяна москалькова, украина
10:16 28.06.2022 (обновлено: 10:55 28.06.2022)
 
Москалькова попросила у МККК содействия в возвращении 77 россиян с Украины

Москалькова попросила МККК способствовать возвращению 77 моряков, удерживаемых на Украине

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой способствовать возвращению 77 удерживаемых граждан РФ на кораблях на Украине.
"Я просила (МККК) о возвращении, об оказании содействия, посещении 77 моряков восьми кораблей, которые сегодня удерживаются третий месяц без каких-либо законных оснований на территории Украины в Измаиле. Причем там есть и женщины, и мужчины, и большинству за 60 лет. Они испытывают сложности вызова врача, им вообще нельзя выходить на берег, стоят вооруженные люди на берегу, у кораблей", - сообщила Москалькова в ходе заседания фракции КПРФ.
В мае омбудсмен сообщала, что на что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.
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Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной
 
РоссияОбществоТатьяна МоскальковаУкраина
 
 
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