https://ria.ru/20220628/minoborony-1798619436.html

Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо"

Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо" - РИА Новости, 28.06.2022

Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо"

Минобороны России опубликовало видео работы расчетов радиолокационных станций "Небо-СВ", передачу целеуказания комплексам ПВО, а также пуск зенитной ракеты... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:21

2022-06-28T10:21

2022-06-28T11:47

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы расчетов радиолокационных станций "Небо-СВ", передачу целеуказания комплексам ПВО, а также пуск зенитной ракеты комплекса "Бук-М3" по воздушной цели в ходе специальной военной операции.После того, как цель взята на сопровождение, с командного пункта тому или иному дивизиону ПВО поступает команда на уничтожение. В опубликованном видео работу по цели одной ракетой осуществил комплекс "Бук-М3"."Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос "Свой-Чужой" они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем. Комплекс у нас всепогодный, работает как днем, так и ночью, жара, дождь, зима – разницы нет", - рассказал командир бригады зенитных ракетных комплексов Сергей.

https://ria.ru/20220628/minoborony-1798634299.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Территория под контролем: кадры боевого дежурства РЛС "Небо-СВ" и комплекса "Бук-М3" Территория под контролем: кадры боевого дежурства РЛС "Небо-СВ" и комплекса "Бук-М3" 2022-06-28T10:21 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф