https://ria.ru/20220628/minoborony-1798619436.html
Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо"
Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо" - РИА Новости, 28.06.2022
Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо"
Минобороны России опубликовало видео работы расчетов радиолокационных станций "Небо-СВ", передачу целеуказания комплексам ПВО, а также пуск зенитной ракеты... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:21
2022-06-28T10:21
2022-06-28T11:47
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы расчетов радиолокационных станций "Небо-СВ", передачу целеуказания комплексам ПВО, а также пуск зенитной ракеты комплекса "Бук-М3" по воздушной цели в ходе специальной военной операции.После того, как цель взята на сопровождение, с командного пункта тому или иному дивизиону ПВО поступает команда на уничтожение. В опубликованном видео работу по цели одной ракетой осуществил комплекс "Бук-М3"."Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос "Свой-Чужой" они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем. Комплекс у нас всепогодный, работает как днем, так и ночью, жара, дождь, зима – разницы нет", - рассказал командир бригады зенитных ракетных комплексов Сергей.
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798634299.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798642588_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_8b93ea824233d7f1db316ff210921b70.jpg
Территория под контролем: кадры боевого дежурства РЛС "Небо-СВ" и комплекса "Бук-М3"
Территория под контролем: кадры боевого дежурства РЛС "Небо-СВ" и комплекса "Бук-М3"
2022-06-28T10:21
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
10:21 28.06.2022 (обновлено: 11:47 28.06.2022)
Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо"
Минобороны показало боевую работу ЗРК "Бук" и расчетов РЛС "Небо" во время спецоперации
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы расчетов радиолокационных станций "Небо-СВ", передачу целеуказания комплексам ПВО, а также пуск зенитной ракеты комплекса "Бук-М3" по воздушной цели в ходе специальной военной операции.
После того, как цель взята на сопровождение, с командного пункта тому или иному дивизиону ПВО поступает команда на уничтожение. В опубликованном видео работу по цели одной ракетой осуществил комплекс "Бук-М3".
"Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос "Свой-Чужой" они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем. Комплекс у нас всепогодный, работает как днем, так и ночью, жара, дождь, зима – разницы нет", - рассказал командир бригады зенитных ракетных комплексов Сергей.