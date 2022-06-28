https://ria.ru/20220628/liviya-1798592795.html

Полянский: из-за Запада ситуация в Ливии может выйти из-под контроля

Полянский: из-за Запада ситуация в Ливии может выйти из-под контроля - РИА Новости, 28.06.2022

Полянский: из-за Запада ситуация в Ливии может выйти из-под контроля

Ситуация в Ливии может выйти из-под контроля из-за эгоизма Запада и внутриливийских противоречий, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T01:39

2022-06-28T01:39

2022-06-28T03:35

в мире

антониу гутерреш

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совет безопасности оон

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ООН, 28 июн — РИА Новости. Ситуация в Ливии может выйти из-под контроля из-за эгоизма Запада и внутриливийских противоречий, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Из-за сохраняющихся внутриливийских противоречий и эгоизма наших западных коллег ситуация в Ливии грозит выйти из-под контроля", — сказал он.По словам Полянского, фактическое нахождение во главе Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефан Уильямс, назначенной спецсоветником генсека ООН "и не подотчетной СБ, искусственно затягивается, несмотря на заверения о том, что это – временная мера"."Видим в этом свидетельство того, что наши западные коллеги в духе неоколониального мышления хотели бы навязать ливийцам свой сценарий того, как должно выглядеть будущее устройство их страны и кто ей должен управлять. Считаем эту линию циничной и недопустимой", — заявил он.По его словам, необходимо, чтобы у ооновского эмиссара был соответствующий мандат СБ ООН."Будем исходить из вышеизложенного при согласовании проекта резолюции СБ о продлении мандата Миссии в июле. С эгоизмом западных государств, назначивших самих себя вершителями судеб в Ливии, пора заканчивать", — сказал Полянский."При этом отмечаем настрой Генсекретаря на решение данного вопроса, призываем его подходить к нему взвешенно и обдуманно. Следует не только обеспечить консенсус по кандидатуре Спецпредставителя в СБ ООН, но и учитывать мнение внутриливийских сторон и региональных игроков, а также не поддаваться диктату западного лагеря, считающего Ливию своим задним двором", — добавил дипломат.В декабре 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил американку Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии.Отмечалось, что Уильямс будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с ливийскими региональными и международными игроками в целях продолжения реализации трех направлений внутриливийского диалога — политического, в сфере безопасности и экономического. Ожидалось, что Уильямс будет оказывать поддержку выборному процессу Ливии.Перед этим спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ушел в отставку. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной после того, как в марте 2020 года ушел в отставку Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции по Ливии, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта.Все лето 2020 года в Совбезе ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель Черного континента. В итоге в декабре 2020 года Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года. В итоге Кубиш был назначен в январе 2021 года, и, таким образом, не проработал и года на этой должности.

https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html

https://ria.ru/20220618/vstrecha-1796374123.html

https://ria.ru/20220602/tatneft-1792521918.html

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в мире, антониу гутерреш, ян кубиш, гассан саламе, ливия, оон, африка, совет безопасности оон, дмитрий полянский