https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html

Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР

Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР

Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:44

2022-06-28T15:44

2022-06-28T15:44

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник, ссылаясь на рассказы мирных жителей."По Лисичанску. Другие подразделения пытаются оттуда выходить. Несмотря на то, что основные трассы перекрыты, они плотно контролируются огнем – через леса, через поля, какими-то тайными тропами украинские боевики пытаются уходить из Лисичанска. Они понимают, что Лисичанск – всё. Лисичанск они будут уже сдавать, сил для того, чтобы его удержать, уже нет", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев.LIVE".Он добавил, что из пригорода города выходили колонны украинских войск, часть из них была уничтожена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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