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Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:44
2022-06-28T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
родион мирошник
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник, ссылаясь на рассказы мирных жителей."По Лисичанску. Другие подразделения пытаются оттуда выходить. Несмотря на то, что основные трассы перекрыты, они плотно контролируются огнем – через леса, через поля, какими-то тайными тропами украинские боевики пытаются уходить из Лисичанска. Они понимают, что Лисичанск – всё. Лисичанск они будут уже сдавать, сил для того, чтобы его удержать, уже нет", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев.LIVE".Он добавил, что из пригорода города выходили колонны украинских войск, часть из них была уничтожена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, украина, родион мирошник, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
15:44 28.06.2022
 
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР

Посол ЛНР в России Мирошник: украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник, ссылаясь на рассказы мирных жителей.
"По Лисичанску. Другие подразделения пытаются оттуда выходить. Несмотря на то, что основные трассы перекрыты, они плотно контролируются огнем – через леса, через поля, какими-то тайными тропами украинские боевики пытаются уходить из Лисичанска. Они понимают, что Лисичанск – всё. Лисичанск они будут уже сдавать, сил для того, чтобы его удержать, уже нет", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев.LIVE".
Он добавил, что из пригорода города выходили колонны украинских войск, часть из них была уничтожена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаРодион МирошникЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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