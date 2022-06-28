https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:44
2022-06-28T15:44
2022-06-28T15:44
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому они пытаются "тайными тропами" уходить из города, заявил во вторник посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник, ссылаясь на рассказы мирных жителей."По Лисичанску. Другие подразделения пытаются оттуда выходить. Несмотря на то, что основные трассы перекрыты, они плотно контролируются огнем – через леса, через поля, какими-то тайными тропами украинские боевики пытаются уходить из Лисичанска. Они понимают, что Лисичанск – всё. Лисичанск они будут уже сдавать, сил для того, чтобы его удержать, уже нет", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев.LIVE".Он добавил, что из пригорода города выходили колонны украинских войск, часть из них была уничтожена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, украина, родион мирошник, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать, заявил посол ЛНР
Посол ЛНР в России Мирошник: украинские боевики понимают, что Лисичанск им не удержать