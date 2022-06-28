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Штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска
Штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска - РИА Новости, 28.06.2022
Штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска
Штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики уже прошли около трети протяженности Лисичанска, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:07
2022-06-28T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
луганск
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики уже прошли около трети протяженности Лисичанска, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Он также добавил, что в районе стадиона "Шахтер" в Лисичанске ведутся стрелковые бои."Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона "Шахтер". Продвигаются на запад", — сообщил Мирошник в Telegram-канале.По его словам, в понедельник бои шли внутри населенных пунктов Малорязанцево и Верхнекаменка."С северной стороны Лисичанска возле населенных пунктов Шепилово и Приволье, союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город", — добавил он.
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в мире, россия, луганская народная республика, луганск, родион мирошник
01:07 28.06.2022 (обновлено: 01:14 28.06.2022)
 
Штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска

Посол Мирошник: штурмовые группы России и ЛНР прошли почти треть протяженности Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики уже прошли около трети протяженности Лисичанска, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Он также добавил, что в районе стадиона "Шахтер" в Лисичанске ведутся стрелковые бои.
"Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона "Шахтер". Продвигаются на запад", — сообщил Мирошник в Telegram-канале.
По его словам, в понедельник бои шли внутри населенных пунктов Малорязанцево и Верхнекаменка.
"С северной стороны Лисичанска возле населенных пунктов Шепилово и Приволье, союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРодион Мирошник
 
 
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