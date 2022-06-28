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В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет - РИА Новости, 28.06.2022
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В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет
В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет - РИА Новости, 28.06.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет
Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит, поводов для беспокойства из-за обнаружения нового штамма нет, заявил руководитель... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:07
2022-06-28T13:21
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
китай
сербия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит, поводов для беспокойства из-за обнаружения нового штамма нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России."Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит… повода для ажиотажа, мягко говоря, нет", - сказал Семенов журналистам.Он пояснил, что особенность нового штамма вируса в ряде нуклеотидных замен, при этом клинически это никак не проявляется, то есть, для больных разницы нет.По его словам, переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки в основном клещи, заболевание встречается на юге России и распространено на территории от Китая до Сербии."Так как Конго-крымская геморрагическая лихорадка — это природно-очаговое заболевание, то заболевшие есть каждый год, так как каждый год люди выезжают на природу и их там кусают клещи, а среди клещей есть зараженные. В отличие от КВЭ, фиксируются единичные случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой, но это инфекция, за которой мы следим, изучаем, поэтому представленная работа специалистов Роспотребнадзора связана как раз с пристальным вниманием федеральной службы к этому заболеванию", - подчеркнул Семенов.Также новый вариант конго-крымской геморрагической лихорадки в России был выявлен среди образцов клещей и крови людей, болевших в 2007-2017 годах, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора (Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора), доктор биологических наук Александр Семёнов."Работа, о которой идет речь, выполнена коллективом авторов и описывает разновидность возбудителя КГЛ, которая была обнаружена при исследовании архивных образцов клещей и крови людей, болевших КГЛ в 2007-2017 годах. Это давно существующие варианты вируса, просто он впервые попался на глаза исследователям", - сказал Семенов журналистам.Он пояснил, что клинически новый вариант ничем не отличается от обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, которых описано достаточно много. Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, характеризуется очень высокой степенью генетического разнообразия, ученые описали еще один вариант, уточнил Семенов.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай, сербия
13:07 28.06.2022 (обновлено: 13:21 28.06.2022)
 
В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет

Роспотрбенадзор: России не грозит вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкРабота научного центра "Вектор"
Работа научного центра Вектор - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Работа научного центра "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит, поводов для беспокойства из-за обнаружения нового штамма нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее сообщалось, что российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.
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"Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит… повода для ажиотажа, мягко говоря, нет", - сказал Семенов журналистам.
Он пояснил, что особенность нового штамма вируса в ряде нуклеотидных замен, при этом клинически это никак не проявляется, то есть, для больных разницы нет.
По его словам, переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки в основном клещи, заболевание встречается на юге России и распространено на территории от Китая до Сербии.
"Так как Конго-крымская геморрагическая лихорадка — это природно-очаговое заболевание, то заболевшие есть каждый год, так как каждый год люди выезжают на природу и их там кусают клещи, а среди клещей есть зараженные. В отличие от КВЭ, фиксируются единичные случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой, но это инфекция, за которой мы следим, изучаем, поэтому представленная работа специалистов Роспотребнадзора связана как раз с пристальным вниманием федеральной службы к этому заболеванию", - подчеркнул Семенов.
Также новый вариант конго-крымской геморрагической лихорадки в России был выявлен среди образцов клещей и крови людей, болевших в 2007-2017 годах, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора (Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора), доктор биологических наук Александр Семёнов.
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"Работа, о которой идет речь, выполнена коллективом авторов и описывает разновидность возбудителя КГЛ, которая была обнаружена при исследовании архивных образцов клещей и крови людей, болевших КГЛ в 2007-2017 годах. Это давно существующие варианты вируса, просто он впервые попался на глаза исследователям", - сказал Семенов журналистам.
Он пояснил, что клинически новый вариант ничем не отличается от обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, которых описано достаточно много. Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, характеризуется очень высокой степенью генетического разнообразия, ученые описали еще один вариант, уточнил Семенов.
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