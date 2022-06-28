https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635567.html

В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19

Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 131% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:21

2022-06-28T11:21

2022-06-28T11:21

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757623868_0:287:3039:1996_1920x0_80_0_0_637d52e45b401c7b6591515021ba6118.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 131% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 425 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 131%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 66 субъектах, снижение - в 6, ситуация не изменилась в 13-ти.За сутки в стране выздоровели 3 414 человек, что на 45% больше в сравнении с 27 июня."Выявлено 2 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия