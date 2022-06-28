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В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635567.html
В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19
Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 131% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:21
2022-06-28T11:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 131% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 425 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 131%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 66 субъектах, снижение - в 6, ситуация не изменилась в 13-ти.За сутки в стране выздоровели 3 414 человек, что на 45% больше в сравнении с 27 июня."Выявлено 2 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:21 28.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19

В России за сутки выявили 2541 новый случай COVID-19, умерли 59 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 131% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 425 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 131%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 66 субъектах, снижение - в 6, ситуация не изменилась в 13-ти.
За сутки в стране выздоровели 3 414 человек, что на 45% больше в сравнении с 27 июня.
"Выявлено 2 541 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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