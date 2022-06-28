https://ria.ru/20220628/kinomatch-1798778928.html

Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак"

Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак" - РИА Новости, 28.06.2022

Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак"

Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" 9 июля в 19:00 (по московскому времени) будут демонстрировать в прямой трансляции на большом экране матч "Зенит" -... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:49

2022-06-28T16:49

2022-06-28T17:45

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 июн - Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино". Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" 9 июля в 19:00 (по московскому времени) будут демонстрировать в прямой трансляции на большом экране матч "Зенит" - "Спартак" за Суперкубок России, открывающий новый сезон в российском футболе.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.За дополнительной информацией обращайтесь: Мария Перминова, + 7 (915) 119-743, perminova@kinoteatr.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы