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Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак"
Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак" - РИА Новости, 28.06.2022
Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут матч "Зенит" - "Спартак"
Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" 9 июля в 19:00 (по московскому времени) будут демонстрировать в прямой трансляции на большом экране матч "Зенит" -... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:49
2022-06-28T16:49
2022-06-28T17:45
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МОСКВА, 28 июн - Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино". Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" 9 июля в 19:00 (по московскому времени) будут демонстрировать в прямой трансляции на большом экране матч "Зенит" - "Спартак" за Суперкубок России, открывающий новый сезон в российском футболе.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.За дополнительной информацией обращайтесь: Мария Перминова, + 7 (915) 119-743, perminova@kinoteatr.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 28 июн - Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино". Кинотеатры "Синема Парк" и "Формула Кино" 9 июля в 19:00 (по московскому времени) будут демонстрировать в прямой трансляции на большом экране матч "Зенит" - "Спартак" за Суперкубок России, открывающий новый сезон в российском футболе.
Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.
За дополнительной информацией обращайтесь: Мария Перминова, + 7 (915) 119-743, perminova@kinoteatr.ru
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.