https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html
Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией"
Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией" - РИА Новости, 28.06.2022
Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на открытии новой стоматологической поликлиники в Грозном был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" за вклад... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:02
2022-06-28T14:02
2022-06-28T14:03
общество
здоровье - общество
грозный
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на открытии новой стоматологической поликлиники в Грозном был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" за вклад в ее развитие в регионе."В Грозном открылось новое здание Грозненской стоматологической поликлиники №1. В понедельник посетил торжественную церемонию открытия. Медицинское учреждение, оснащенное лучшей материально-технической базой в России, расположилось в Шейх-Мансуровском районе города", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что в поликлинике представлен весь спектр стоматологических медицинских услуг, установлено новейшее медицинское оборудование, действуют отделение хирургической стоматологии, рентгенологический кабинет, кабинеты стоматологической терапии, зуботехническая лаборатория и многое другое.Глава республики добавил, что наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова - главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова, а также вручил Благодарственное письмо главы Чечни рентген-лаборанту поликлиники Ровзан Алгериевой."В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени от Стоматологической ассоциации России. Я выражаю искренние слова благодарности всем, кто был задействован в строительстве нового здания поликлиники", - отметил Кадыров.
https://ria.ru/20220407/kadyrov-1782344215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, грозный, рамзан кадыров
14:02 28.06.2022 (обновлено: 14:03 28.06.2022)
Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией"
Глава Чечни Кадыров получил орден "За заслуги перед стоматологией"
ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
, что на открытии новой стоматологической поликлиники в Грозном был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" за вклад в ее развитие в регионе.
"В Грозном
открылось новое здание Грозненской стоматологической поликлиники №1. В понедельник посетил торжественную церемонию открытия. Медицинское учреждение, оснащенное лучшей материально-технической базой в России
, расположилось в Шейх-Мансуровском районе города", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в поликлинике представлен весь спектр стоматологических медицинских услуг, установлено новейшее медицинское оборудование, действуют отделение хирургической стоматологии, рентгенологический кабинет, кабинеты стоматологической терапии, зуботехническая лаборатория и многое другое.
Глава республики добавил, что наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова - главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова, а также вручил Благодарственное письмо главы Чечни рентген-лаборанту поликлиники Ровзан Алгериевой.
"В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени от Стоматологической ассоциации России. Я выражаю искренние слова благодарности всем, кто был задействован в строительстве нового здания поликлиники", - отметил Кадыров.