https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией"

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией" - РИА Новости, 28.06.2022

Кадырова наградили орденом "За заслуги перед стоматологией"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на открытии новой стоматологической поликлиники в Грозном был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" за вклад... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:02

2022-06-28T14:02

2022-06-28T14:03

общество

здоровье - общество

грозный

рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на открытии новой стоматологической поликлиники в Грозном был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" за вклад в ее развитие в регионе."В Грозном открылось новое здание Грозненской стоматологической поликлиники №1. В понедельник посетил торжественную церемонию открытия. Медицинское учреждение, оснащенное лучшей материально-технической базой в России, расположилось в Шейх-Мансуровском районе города", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что в поликлинике представлен весь спектр стоматологических медицинских услуг, установлено новейшее медицинское оборудование, действуют отделение хирургической стоматологии, рентгенологический кабинет, кабинеты стоматологической терапии, зуботехническая лаборатория и многое другое.Глава республики добавил, что наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова - главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова, а также вручил Благодарственное письмо главы Чечни рентген-лаборанту поликлиники Ровзан Алгериевой."В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени от Стоматологической ассоциации России. Я выражаю искренние слова благодарности всем, кто был задействован в строительстве нового здания поликлиники", - отметил Кадыров.

https://ria.ru/20220407/kadyrov-1782344215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, грозный, рамзан кадыров