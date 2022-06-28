https://ria.ru/20220628/inoagenty-1798723981.html
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон об иноагентах
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон об иноагентах - РИА Новости, 28.06.2022
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон об иноагентах
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:02
2022-06-28T15:02
2022-06-28T15:07
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.Один из авторов законопроекта Василий Пискарев сообщил ранее журналистам, что проект могут принять до конца весенней сессии.Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции ранее поддержал на своем заседании поправки о том, что иноагентам будет запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, говорится в поправках.Иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг". Также иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.Кроме того, комитет поддержал поправку, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.В проекте прописано, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.По замыслу авторов поправки, сюда же после слов "отцовства и детства" добавляются слова "традиционных семейных ценностей".Также в проект вошла поправка о том, что закон, регулирующий деятельность иноагентов, в случае его принятия, начнет действовать с 1 декабря текущего года.
https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html
https://ria.ru/20220615/semya-1795525443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, госдума рф
15:02 28.06.2022 (обновлено: 15:07 28.06.2022)
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон об иноагентах
Госдума одобрила во II чтении законопроект, обобщающий нормы об иноагентах
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму
проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
Один из авторов законопроекта Василий Пискарев
сообщил ранее журналистам, что проект могут принять до конца весенней сессии.
Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции ранее поддержал на своем заседании поправки о том, что иноагентам будет запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.
Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, говорится в поправках.
Иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг". Также иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.
Кроме того, комитет поддержал поправку, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.
В проекте прописано, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.
По замыслу авторов поправки, сюда же после слов "отцовства и детства" добавляются слова "традиционных семейных ценностей".
Также в проект вошла поправка о том, что закон, регулирующий деятельность иноагентов, в случае его принятия, начнет действовать с 1 декабря текущего года.