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Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение

Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение - РИА Новости, 28.06.2022

Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение

ГУМЧС по Тюменской области собрали и отправили в подшефные региону Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики две тонны груза для пожарных,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:17

2022-06-28T18:17

2022-06-28T18:17

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 28 июн - РИА Новости. ГУМЧС по Тюменской области собрали и отправили в подшефные региону Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики две тонны груза для пожарных, сообщает пресс-служба ведомства.Акция проводится под эгидой МЧС России "Помощь пожарным Донбасса"."Собрали для огнеборцев необходимое пожарно-техническое вооружение общим весом более двух тонн. Туда вошли комплекты защитной обуви и боевой одежды пожарного, каски, головные уборы, топоры и пожарные рукава, комплекты формы для повседневной носки, а также нужные для работы в зоне чрезвычайной ситуации средства связи и электроника", - поясняет пресс-служба ГУМЧС в своем Telegram-канале.Отмечается, что в сборе посылки участвовали представители Главного управления МЧС России по Тюменской области, неравнодушные граждане, предприниматели и организации.

тюменская область

россия

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тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)