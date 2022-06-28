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Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение - РИА Новости, 28.06.2022
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Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение
Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение - РИА Новости, 28.06.2022
Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение
ГУМЧС по Тюменской области собрали и отправили в подшефные региону Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики две тонны груза для пожарных,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:17
2022-06-28T18:17
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 28 июн - РИА Новости. ГУМЧС по Тюменской области собрали и отправили в подшефные региону Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики две тонны груза для пожарных, сообщает пресс-служба ведомства.Акция проводится под эгидой МЧС России "Помощь пожарным Донбасса"."Собрали для огнеборцев необходимое пожарно-техническое вооружение общим весом более двух тонн. Туда вошли комплекты защитной обуви и боевой одежды пожарного, каски, головные уборы, топоры и пожарные рукава, комплекты формы для повседневной носки, а также нужные для работы в зоне чрезвычайной ситуации средства связи и электроника", - поясняет пресс-служба ГУМЧС в своем Telegram-канале.Отмечается, что в сборе посылки участвовали представители Главного управления МЧС России по Тюменской области, неравнодушные граждане, предприниматели и организации.
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тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:17 28.06.2022
 
Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР пожарно-техническое вооружение

Сотрудники Тюменского ГУМЧС отправили в ЛНР две тонны груза для пожарных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 июн - РИА Новости. ГУМЧС по Тюменской области собрали и отправили в подшефные региону Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики две тонны груза для пожарных, сообщает пресс-служба ведомства.
Акция проводится под эгидой МЧС России "Помощь пожарным Донбасса".
"Собрали для огнеборцев необходимое пожарно-техническое вооружение общим весом более двух тонн. Туда вошли комплекты защитной обуви и боевой одежды пожарного, каски, головные уборы, топоры и пожарные рукава, комплекты формы для повседневной носки, а также нужные для работы в зоне чрезвычайной ситуации средства связи и электроника", - поясняет пресс-служба ГУМЧС в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в сборе посылки участвовали представители Главного управления МЧС России по Тюменской области, неравнодушные граждане, предприниматели и организации.
 
Тюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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