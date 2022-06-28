https://ria.ru/20220628/estoniya-1798693353.html

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию - РИА Новости, 28.06.2022

МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию из-за введенных в стране ограничительных мер, нарушение РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:54

2022-06-28T13:54

2022-06-28T15:20

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию из-за введенных в стране ограничительных мер, нарушение которых грозит штрафами и тюремными сроками. Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточнятся, что речь идет о некоторых категориях продуктов питания, мебели и других вещах. Помимо этого, местные власти запретили вывозить в Россию не только "стратегические товары"(дроны, тепловизоры), но и обувь, сумки, электротехнику, если их стоимость превышает 750 евро. Под ограничение также попадет наличная валюта. "Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам", — отметили в министерстве. Сообщается, что наказание за так называемую контрабанду предусматривает как денежный штраф, так и тюремное заключение — до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц.

https://ria.ru/20220623/potentsial-1797493060.html

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