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МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию
МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию - РИА Новости, 28.06.2022
МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию
Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию из-за введенных в стране ограничительных мер, нарушение РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:54
2022-06-28T13:54
2022-06-28T15:20
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию из-за введенных в стране ограничительных мер, нарушение которых грозит штрафами и тюремными сроками. Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточнятся, что речь идет о некоторых категориях продуктов питания, мебели и других вещах. Помимо этого, местные власти запретили вывозить в Россию не только "стратегические товары"(дроны, тепловизоры), но и обувь, сумки, электротехнику, если их стоимость превышает 750 евро. Под ограничение также попадет наличная валюта. "Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам", — отметили в министерстве. Сообщается, что наказание за так называемую контрабанду предусматривает как денежный штраф, так и тюремное заключение — до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц.
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туризм, новости - туризм, россия, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
13:54 28.06.2022 (обновлено: 15:20 28.06.2022)
МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию
МИД рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию из-за рестрикций
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию из-за введенных в стране ограничительных мер, нарушение которых грозит штрафами и тюремными сроками. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
"Налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров", — пояснили в МИД.
Уточнятся, что речь идет о некоторых категориях продуктов питания, мебели и других вещах. Помимо этого, местные власти запретили вывозить в Россию не только "стратегические товары"(дроны, тепловизоры), но и обувь, сумки, электротехнику, если их стоимость превышает 750 евро. Под ограничение также попадет наличная валюта.
"Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам", — отметили в министерстве.
Сообщается, что наказание за так называемую контрабанду предусматривает как денежный штраф, так и тюремное заключение — до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц.